Duels de gardiens en perspective

Trois des onze meilleurs gardiens de la Ligue nationale passeront par le Centre Bell, cette semaine, ce qui laisse présager d’excellents duels avec Carey Price, qui campe au septième rang de notre classement informatisé.

Le défilé débute ce soir avec la venue des Ducks d’Anaheim et de leur as du filet John Gibson, qui est la seule raison pour laquelle les « Canards » sont toujours dans la lutte aux séries éliminatoires. Il est peut-être ébranlé toutefois et reste à voir s’il obtiendra le départ puisqu’il vient de connaître une mauvaise sortie au retour d’un long congé.

De plus, les Ducks jouaient à Toronto hier soir. Gibson a accordé six buts aux Jets à Winnipeg, samedi, dans la seule première période, ce qui lui a fait perdre le premier rang de notre classement hebdomadaire. Il a été détrôné par Frederik Andersen, des Maple Leafs de Toronto, qui sera lui aussi à Montréal, samedi.

Gibson et Andersen ont occupé les premier et deuxième rangs respectivement à chacun des huit derniers palmarès. Jeudi, ce sera au tour de Connor Hellebuyck et des Jets de Winnipeg de visiter le Centre Bell.

Depuis un mois, Hellebuyck démontre une belle forme et il est passé du 22e au 11e rang. Mardi, à Boston, il a réalisé un des plus beaux arrêts de la saison en fusillade contre le dangereux David Pastrnak.

Le patineur des Bruins, un droitier, s’est présenté sur son revers et lui a servi trois habiles feintes, mais Hellebuyck n’a pas mordu. Il a allongé la jambière gauche pour faire l’arrêt près du poteau éloigné et a éventuellement mené les Jets à la victoire.

On pourrait donc assister à trois duels de gardiens de très haut niveau en cinq jours.

Bishop en hausse

Par ailleurs, Price et Marc-André Fleury ont été dépassés au classement par Ben Bishop, des Stars de Dallas. Bishop n’a accordé que trois buts à ses trois derniers matchs et il connaît une excellente saison. Les Stars accueillaient les Coyotes hier soir.

L’humour de Fleury

Marc-André Fleury ne perd jamais son sens de l’humour et il l’a prouvé une autre fois, samedi, après la défaite des Golden Knights de Vegas à Sunrise contre les Panthers. Il s’agissait de la première fois en deux ans que les Knights perdaient quatre matchs d’affilée. « Ces choses là arrivent à tout le monde, a-t-il dit, sauf peut-être à Tampa. » Les Knights visitent le Lightning ce soir.

La neuvième de Domingue

Louis Domingue a peut-être accordé un but douteux dans sa neuvième victoire d’affilée au Madison Square Garden, samedi, mais il a joué un rôle capital dans le gain de 3 à 2 du Lightning. Les Rangers étaient partout en début de match et c’est le brio de Domingue qui a permis aux visiteurs de résister et de prendre une avance de 3 à 0. Il n’en était qu’à son deuxième match depuis le 16 décembre et ce n’est pas facile de garder le focus dans de telles circonstances.

Les Flyers en séries ?

Personne ne voyait les Flyers dans la course aux séries éliminatoires, mais à ce rythme, le jeune Carter Hart pourrait les amener à la terre promise. Avant le match d’hier contre les Canucks, Hart avait six victoires d’affilée et les Flyers, une fiche de huit victoires et deux revers en dix matchs. Devant eux, les Blue Jackets et les Sabres semblent en déroute, alors que les Hurricanes font du surplace.

Les Flyers ont peut-être trouvé leur sauveur et son coéquipier Sean Couturier ne tarit pas d’éloges à son endroit. « Ça aide de savoir que ton gardien peut voler un match, a-t-il déclaré. Tout ce que tu as à faire est d’y croire. Il nous donne confiance et on ne lâche jamais, peu importe ce qui arrive. »

RANG PRÉNOM NOM ÉQUIPE POINTS 1 Frederik Andersen TOR 10370 2 John Gibson ANA 10369 3 Robin Lehner NYI 10365 4 Andrei Vasilevskiy TBL 10362 5 Ben Bishop DAL 10341 6 Marc-Andre Fleury VEG 10327 7 Carey Price MTL 10302 8 Devan Dubnyk MIN 10296 9 Thomas Greiss NYI 10276 10 Jimmy Howard DET 10276 11 Connor Hellebuyck WPG 10268 12 Tuukka Rask BOS 10260 13 Pekka Rinne NSH 10251 14 Jacob Markstrom VAN 10248 15 Anton Khudobin DAL 10242 16 David Rittich CGY 10236 17 Casey DeSmith PIT 10235 18 Jaroslav Halak BOS 10217 19 Henrik Lundqvist NYR 10212 20 Braden Holtby WSH 10211 21 Craig Anderson OTT 10205 22 Darcy Kuemper ARI 10183 23 Carter Hutton BUF 10178 24 Linus Ullmark BUF 10141 25 Matt Murray PIT 10131 26 Juuse Saros NSH 10127 27 Semyon Varlamov COL 10121 28 Mikko Koskinen EDM 10120 29 Sergei Bobrovsky CBJ 10113 30 Keith Kinkaid NJD 10095

Note sur le classement

Le classement informatisé des gardiens de but présenté par Le Journal utilise la même formule que celle préconisée par le magazine Goalies’World entre 1996 et 2011. Le nombre de matchs joués, le nombre de tirs, la moyenne d’efficacité, la moyenne de buts alloués, les victoires et les jeux blancs font partie de l’équation, chaque statistique ayant un poids différent. Ce classement peut être comparé à ­celui des marqueurs. Plus la saison avance, plus le classement se stabilise.