Edelman et les autres rejets...

ATLANTA | Le plus grand exploit des Patriots est probablement de continuer de gagner même si, chaque année, ils doivent composer avec des choix éloignés au repêchage. L’organisation pourrait en souffrir à la longue, mais, au contraire, continue de produire avec plusieurs joueurs ignorés ailleurs.

Bien sûr, il y a le cas mythique de Tom Brady, choisi au 199e rang. Mais puisque tout a été dit et redit sur lui, aussi bien parler des autres « rejets » des Patriots.

Après tout, cette dynastie a été construite autour de Brady et d’une bande de laissés-pour-compte qui se serrent les coudes dans leur insatiable quête pour prouver aux autres à quel point ils se sont plantés. Et ça marche !

Prenons le joueur le plus utile du Super Bowl, Julian Edelman. Qui aurait pu croire que celui qui n’était qu’un petit, mais athlétique quart-arrière sur la scène universitaire à Kent State deviendrait l’ombre de ce qu’il est aujourd’hui ?

En 2009, peu d’équipes de la NFL daignaient le regarder, si bien qu’il a même considéré une offre des Lions de la Colombie-Britannique, dans la LCF.

Les Patriots lui ont finalement donné une chance en septième ronde, avec en tête un changement de position à lui enseigner. Edelman est maintenant deuxième dans l’histoire chez les receveurs en séries avec 115 réceptions. Seul un certain Jerry Rice le devance.

Une ligne en béton

Cette victoire des Patriots, c’est aussi celle de la ligne offensive, qui a accompli un boulot colossal dans les présentes séries, incluant le Super Bowl. Si Tom Brady n’a été victime que d’un sac en trois matchs et que les porteurs de ballon ont été si productifs, ils le doivent aux cinq gros gaillards devant eux.

Et du lot, encore une fois, seul le garde à gauche Joe Thuney a été choisi dans les trois premières rondes (78e choix en 2016). À sa gauche, le bloqueur Trent Brown était un choix de septième tour des 49ers et que l’équipe n’a pas jugé assez productif pour le garder.

Au centre, David Andrews a été ignoré au repêchage. Les deux joueurs à droite, Shaq Mason et Marcus Cannon, sont respectivement des choix de quatrième et cinquième ronde. Comment tout ce beau monde venu de si loin peut devenir aussi efficace ?

En défensive, Kyle Van Noy est devenu un secondeur aussi polyvalent qu’indispensable aux succès des Patriots. C’est pourtant le même joueur qui n’était qu’une arrière-pensée avec les Lions à Detroit. Trey Flowers, qui excelle pour appliquer la pression, a été sélectionné en quatrième ronde.

C’est un peu tout ça, aussi, le fameux « Patriot Way »...

Bel avenir

Les Rams, de leur côté, n’ont clairement pas été à la hauteur, mais le noyau en place devrait revenir. Si le quart-arrière Jared Goff ne traverse pas une crise existentielle à la suite de sa contre-performance, on les reverra vite lutter pour les grands honneurs.

Il y a bien quelques contrats à régler ici et là, et la défensive bénéficierait d’un secondeur extérieur pour appliquer la pression. Dans la tertiaire, Marcus Peters ne répond pas aux attentes et il faudra réfléchir à la suite des choses.