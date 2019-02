Elle doit payer 9900$ pour 30 comprimés par mois pour traiter son cancer

Une femme atteinte d’un cancer du poumon doit débourser 9900$ par mois pour 30 comprimés afin de combattre la maladie.

Élisabeth Delpy souffre d’un cancer «pour non-fumeuse» dont la cause serait génétique. Elle et son conjoint demandent au gouvernement de payer pour ce traitement très onéreux, mais qui a été recommandé par le médecin.

Ce dernier a fait une demande de «patient d’exception» à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), qui l’a néanmoins refusée.

«C’est un cancer qui touche beaucoup d’Asiatiques du sud-est de l’Asie, précise le conjoint de Mme Delpy, Kelvin Arroyo. 50% des femmes qui sont atteintes sont des Asiatiques, le reste, c’est le reste de la planète. Très peu d’hommes en sont atteints. Et [ça touche] les non-fumeuses qui n’ont jamais fumé plus de 100 cigarettes de leur vie.»

«Quand le médecin m’a parlé de ce médicament, le tagrisso, me disant que c’était le médicament pour mon type de cancer, il nous avait dit que c’était cher», relate Mme Delpy, en soulignant qu’il permet d’éviter la chimiothérapie.

Il s’agit du médicament de la troisième génération de tagrisso, qui est plus efficace pour prévenir l’apparition de métastases au cerveau. Le gouvernement ne rembourse que celui de deuxième génération, qui provoque davantage d’effets secondaires.

Dès l’annonce du diagnostic, le couple de retraités a décidé de faire équipe. «Élisabeth devait surtout s’occuper de son cancer, qui est le plus lourd des fardeaux, alors que moi, j’ai pris le plus léger, qui est de me battre pour avoir accès à ce médicament», dit-il.

Selon M. Arroyo, l’INESSS (l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, qui approuve les médicaments au Québec) a reconnu le médicament. «Ça m’a été dit que la recommandation du médicament est sur la table de la ministre [Danielle] McCann et que c’est maintenant à elle de décider.»

Celui-ci admet que la tâche n’est pas simple pour les autorités, qui doivent trouver le juste équilibre notamment entre le prix imposé par la compagnie pharmaceutique et le contexte politique qui fait que ce médicament est remboursé au privé chez nos voisins américains, mais pas chez nous. «Notre seul espoir, évidemment, c’est la RAMQ. Il va falloir aussi donner un soutien à nos politiciens pour qu’ils puissent nous soutenir, pour qu’on puisse faire un travail d’équipe avec eux.»

M. Arroyo met en doute le système de la RAMQ et sa procédure qui l’amène à ne pas accepter un médicament qu’un oncologue a pourtant recommandé à son patient.

Toutefois, le couple sent une certaine sympathie du côté du ministère de la Santé, ce qui l’incite à faire preuve d’optimisme pour l’avenir. «On se bat pour ça.» En attendant, Mme Delpy va relativement bien et garde le moral. Mais le combat s’annonce rude et long.