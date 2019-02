Est-ce que Slayer vient de dévoiler la programmation de Heavy Montréal par accident?

Depuis quelques mois déjà, nous savons que Slayer sera de la partie à l’édition de 2019 de Heavy MTL qui se déroulera les 27 et 28 juillet prochain.

Le reste de la programmation devait être annoncée plus tard en février, mais il semblerait que le groupe ait devancé l'annonce de quelques semaines.

Le groupe aurait publié ce qui semble être l'affiche du festival accompagnée de la phrase «Slayer will be performing at HEAVY MONTREAL on the weekend of July 27-28, 2019.»

Si on se fie à une publication qui est depuis disparue de la page Facebook de Slayer, Ghost, Godsmack, Slash, Steel Panther, Anthrax, Atreyu, Cancer Bats et plus d’une dizaine d’autres groupes seraient aussi de la partie.

Nous ne savons pas si les informations accidentellement diffusées par Slayer sont 100 % véridiques, mais une source proche de l'organisation de Heavy Montréal nous confirme que nous serions proche de la programation finale.

Slayer est un maudit groupe de pas fiables.