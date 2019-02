Forcer la main du DG

Une première étape a été complétée avec un résultat plus que satisfaisant. Trois points sur quatre, l’entraîneur du Canadien ne s’en plaindra sûrement pas.

Cette séquence de cinq matchs à domicile, au retour de la pause du week-end des étoiles, est significative pour entreprendre le sprint final, dont l’ultime objectif est d’obtenir un laissez-passer pour les séries éliminatoires.

Au cours du week-end, le Canadien a trouvé le moyen de gagner son match contre Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton. Il a trouvé le moyen d’échapper un point face aux Devils du New Jersey.

Mais gardons en perspective que cette équipe ne devait pas être là où elle est présentement. Du moins, pendant le camp d’entraînement, et avant que la saison régulière ne s’ébranle, quelles chances lui concédait-on d’être parmi le groupe des huit équipes de l’Association de l’Est qui compétitionneront dans le cadre du tournoi printanier ?

Très peu, sinon aucune.

On peut longuement parler de l’erreur de Jonathan Drouin lors du match de samedi. Mais on peut aussi longuement parler de sa performance contre les Oilers.

Nouveau rôle

On peut questionner le geste de Max Domi à l’endroit de Leon Draisaitl, un geste inutile qui a placé son équipe dans une très mauvaise situation.

Mais en fin de compte, Drouin et Domi n’ont-ils pas largement contribué aux succès de leur formation ? Évidemment, on voudrait que Drouin soit un joueur d’influence comme il l’a fait dimanche en prolongation. Certes, on aimerait bien que Domi parvienne dans les moments stratégiques à maîtriser son caractère.

Ça va prendre un certain temps. Jamais depuis le début de leur carrière dans la Ligue nationale ils n’ont été appelés à jouer un rôle aussi important au sein de leur formation. Peut-être que Domi en Arizona avait des responsabilités plus importantes que Drouin à Tampa, qui, certains soirs, pouvait fonctionner à vitesse réduite sans que ça influence le résultat du match, mais l’ex-joueur des Coyotes évoluait dans un environnement particulier.

Brendan Gallagher a bien résumé le contexte dans lequel se retrouvent les deux joueurs : « Quand ils viennent pour jouer, ça fait toute la différence. Et on aura besoin de ces deux joueurs dans les semaines à venir. »

Même son de cloche de la part de Shea Weber.

Message à Bergevin

Par conséquent, il y a de quoi faire réfléchir Marc Bergevin. Il est ravi de la tournure des événements. Qui ne le serait pas après les changements apportés à l’organisation depuis huit mois ? Et quand on épie un joueur comme Jesperi Kotkaniemi, il sait que ses recruteurs et Trevor Timmins ont gagné leur pari. Le Canadien a-t-il déniché ce qu’il convoite depuis des lunes, soit un joueur de centre de haut niveau ?

Maintenant, que doit faire le directeur général du Canadien alors que son équipe est si près de l’objectif ?

Va-t-il attendre que l’équipe complète son séjour à domicile alors que les Ducks

d’Anaheim, les Jets de Winnipeg et les Maple Leafs de Toronto s’arrêteront à Montréal avant de prendre une décision ? C’est possible, à moins qu’une offre intéressante tombe sur son bureau.

Bergevin affirme souvent que les joueurs sont ceux qui, par leur performance sur la surface de jeu et dans le vestiaire, par leur attitude et par l’impact qu’ils peuvent exercer au sein du groupe, obligent les décideurs à réagir.

Or, présentement, les joueurs du Tricolore invitent le grand patron à revoir son modèle d’affaires. Ils aimeraient bien obtenir du renfort, possiblement à la ligne bleue... et pourquoi pas en attaque.

Victor Mete est un jeune homme qui déploie beaucoup d’énergie et il fait bien son boulot aux côtés de Shea Weber. Mais pendant les séries éliminatoires, pourra-t-il affronter, à chaque match, la meilleure ligne d’attaque de l’adversaire ?

Et l’attaque n’a-t-elle pas besoin de plus de profondeur ?