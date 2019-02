François Morency en deuil de son père

François Morency est en deuil de son père, mort le 2 février dernier à l’âge de 90 ans. L’humoriste en a fait l’annonce lundi soir sur sa page Facebook.

«Les problèmes de santé, physiques et mentaux, ont rendu la dernière année très difficile et peu agréable pour lui. Il est maintenant libéré d’un corps et d’un cerveau qui ne fonctionnaient plus très bien et qui l’empêchaient de rayonner comme il l’a fait toute sa vie, rendant les gens autour de lui heureux, souriants et meilleurs», a-il écrit.

Le texte est accompagné d’une photo de son père prise en 1945 alors qu’il avait 17 ans.