Joe Jackson au Palais Montcalm le 12 mai

L’auteur-compositeur et interprète Joe Jackson s’arrêtera au Palais Montcalm, le 12 mai, avec sa tournée Four Decade, qui souligne 40 ans de carrière. Il s’agira d’une première visite dans la Vieille Capitale pour le musicien britannique de 64 ans.

Joe Jackson s’intéressera plus particulièrement aux albums Look Sharp, Night and Day, Laughter and Lust, Rain et Fool, son 20e disque studio lancé le 19 juin dernier, lors de cette tournée de 64 concerts.

« Nous ajouterons aussi quelques chansons d’autres albums et quelques reprises. Je suis impatient. Ça va être un party », a-t-il lancé dans un communiqué de presse.

Le musicien est connu pour les pièces I’m the Man, It’s Different for Girls, Stepping Out et Breaking Us in Two qui ont beaucoup de succès à la fin des années 70 et au début des années 80.

Night and Day, lancé en juin 1982, a été son disque qui a connu le plus de succès dans les palmarès avec une troisième position au Royaume-Uni et une quatrième dans le Billboard 200 aux États-Unis.

L’album, qui contient les titres Another World, Chinatown, T.V. Age, Stepping Out et Breaking Us in Two, s’est vendu à un million d’exemplaires à l’échelle planétaire.

Joe Jackson vient d’ajouter 18 nouvelles dates à cette tournée lancée le 5 février à Knoxville au Tennessee et qui prendra fin le 1er juin à Dallas au Texas. Le musicien fera aussi un arrêt le 9 mai au Théâtre Maisonneuve à Montréal.

Les billets seront mis en vente vendredi à 10 h à la billetterie du Palais Montcalm et sur billetech.com. Il y aura une limite de six billets par personne et chaque billet inclura un téléchargement numérique de l’album Fool.