La CAQ et la lubie de couper encore et toujours

Ah non, pas encore ça

« Les promesses (de la CAQ) financées par des économies. Le gouvernement (caquiste) peut faire des gains de 838 millions (par an) sans toucher aux services, dit François Legault » (Le Devoir, 31 janvier 2019). Très songé, très original, audacieux même et grandement visionnaire de la part du gouvernement caquiste de nous ressortir, pour la millième fois, la vieille cassette usée au boutte du cliché « qu’on va faire plus avec moins ». Et aussi que l’on va couper près d’un milliard de dollars dans les programmes sociaux sans « toucher aucunement aux services » qu’a dit le marchand d’illusions, François Legault.

Il faut arrêter de dire n’importe quoi et de nous prendre pour des cabochons. Les libéraux de Philippe Couillard se sont servis de ce leitmotiv pernicieux de faire plus avec moins dans l’application de leurs mesures d’austérité, qu’ils préféreraient appeler, afin d’endormir au gaz les innocents que nous sommes, mesures de « rigueur », pour ainsi sabrer des milliards de dollars dans les services publics au nom du déficit zéro. Politique qu’il était le seul à appliquer dans un aussi bref délai de temps (un an) dans tout l’Occident. Donc, si je comprends bien, Legault et sa gang de néophytes veulent retrancher un autre 838 millions de dollars dans nos services publics après que les libéraux eurent eux-mêmes laminés et dépecés ces mêmes programmes sociaux de plusieurs milliards de dollars durant leur « règne ». Et attention, la CAQ va économiser 838 millions $ en une seule année par des super gains d’efficacité, d’efficience, en s’attaquant à la bureaucratie et en réduisant la paperasse, exactement comme les libéraux le disaient. Il reste quoi à couper? À moins de vouloir être plus efficace et efficient par le biais de la privatisation?

Et le pire dans tout ce vaudeville primaire c’est que plusieurs croient ça, comme ils croyaient les libéraux malgré leurs résultats désastreux.

L’efficacité selon Christian Dubé

L’associé d’Alexandre Taillefer, Dominic Becotte, est le gendre du nouveau président caquiste du Conseil du trésor, Christian Dubé qui, drôle de hasard, était vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec au moment même où cette institution, qui gère l’argent de nos retraites, a décidé d’investir 15 millions de dollars sur les 60 millions (alors que Taillefer a investi seulement 1.5 million) dans l’aventure Téo Taxi maintenant en faillite. Lors de ce placement étincelant de la Caisse de dépôt, le ministre caquiste Christian Dubé a alors commenté positivement cet investissement dans Téo Taxi, comme il a justifié la vente à rabais de notre joyau québécois Rona à l’américaine Lowe’s encore du temps qu’il était vice-président à la Caisse de dépôt : « La vente de Rona était justifiée, dit Christian Dubé » (Le Journal de Montréal, 7 septembre 2018). Je supplie monsieur Legault de ne pas mandater Christian Dubé à sa cause très noble de vouloir économiser 838 millions $ dans la fonction publique uniquement par des gains d’efficacité, d’efficience et des « allègements » structurels et conjoncturels au niveau de la bureaucratie (omniprésente seulement chez les fonctionnaires, jamais au grand jamais dans le privé) et de la paperasse? Avec Dubé aux manettes, on pourrait avoir de désagréables surprises, lui qui trouvait judicieux l’argent public investi dans les patentes d’Alexandre Taillefer (Téo Taxi) et qui considérait que la vente de Rona à une firme américaine était bonne et serait profitable pour le Québec. À vrai dire, Christian Dubé me fait peur. Et Legault n’a pas spécifié où il irait cueillir ses 838 millions $ de gains. Il n’a pas détaillé sa lucide promesse, car il sait pertinemment bien lui-même que toute cette mise en scène n’est que bouillie pour les chats.

Conseils à Legault pour économiser et enrichir les Québécois

Avec un peu de courage et d’indépendance véritable face au privé et à ses lobbyistes, il serait si facile d’aller chercher pour plus d’un milliard de dollars afin de l’investir dans nos programmes sociaux et d’en remettre dans les poches des Québécois au lieu d’enrichir de façon désinvolte de grosses compagnies et de riches médecins qui se paient la traite avec l’argent des contribuables.

Est-ce que Monsieur Legault a lu l’excellent texte publié le 14 décembre 2018 dans le Journal de Montréal et intitulé : « Bordel informatique. L’argent public jeté par les fenêtres (aux supposés experts du privé) ». Son matamore de ministre, Éric Caire, exigeait une commission d’enquête sur ce « bar open pour affairistes » lorsqu’il était dans l’opposition. Coïncidence, maintenant il n’en veut plus. Éric Caire, un homme d’une cohérence exemplaire et doté de principes très élevés même s’il lui arrive de trafiquer son propre curriculum vitae comme le fait régulièrement ses spécialistes du privé en informatique afin d’obtenir de lucratifs contrats du public : « Des firmes trafiquaient des CV pour des contrats (en informatique) » (Le Journal de Montréal, 29 janvier 2019). Monsieur Legault devrait savoir qu’il y a des millions à économiser simplement en mettant fin à cette arnaque pratiquée par le privé. Il suffit de rapatrier cette sous-traitance coûteuse dans le giron de la fonction publique afin de gagner en termes d’efficacité.

Ça fait longtemps que le scandale informatique existe puisque déjà en 2010, la ministre libérale du temps, Michelle Courchesne, voulant économiser alors en 2013-2014, la coquette somme de 200 millions de dollars avait alors promis : « Informatique (le même problème qu’en 2019) : Québec veut serrer la vis » (La Presse, 9 décembre 2010). Évidemment, les libéraux de Jean Charest, étant ce qu’ils sont, n’ont jamais « serré » la vis : ils l’ont plutôt « slackée » afin d’en donner plus à des copains et connaissances. Les libéraux ont été plus prompts à varger dans les services publics de la population et ont continué à ouvrir grand le robinet des fonds publics aux sous-traitants, aux PPP (CHUM, CUSM, salle d’Orchestre symphonique, autoroutes privées, etc.) aux docteurs, à Bombardier, à SNC-Lavalin, etc.

Tiens, pourquoi pas la concurrence du public?

« Contrats monstres et controverses du Québec pour IBM. Pactole de 115 millions $ sans concurrence à IBM ». Dans tous les secteurs du privé qui font affaire avec l’État, la notion de concurrence est un mythe et une vue de l’esprit. On a plutôt droit au club de la bonne entente entre fournisseurs que ce soit les firmes de génie, de relations publiques, de construction, d’informatique, de transport, etc. Est-ce que Monsieur Legault va mettre fin à cette dilapidation honteuse de fonds publics au nom de l’intérêt supérieur de la collectivité? Un gros contrat à la transnationale américaine IBM sans aucune concurrence, c’est peut-être moins bureaucratique et ça nécessitera moins de paperasse, mais ça coûte cher. Est-ce ça qu’il a en tête quand il parle de gains de productivité, d’efficacité et d’efficience?

La plus grande fraude du siècle au pays, c’est au Québec que ça se passe

Oui, les partenariats public-privé (PPP) des méga-hôpitaux du CHUM et du CUSM ont coûté des millions et des millions de dollars aux Québécois en fraude, en extras et en dépenses injustifiées émanant des entrepreneurs privés. Cela a été amplement démontré : « Méga-hôpitaux en PPP. Ça va coûter (à qui?) une fortune jusqu’en 2047. Ils dépensent votre argent en secret. Québec (PLQ) a gardé confidentiels (et que va faire la CAQ?) les coûts astronomiques des travaux de modification dans les hôpitaux en PPP (par ici les juteux extras) » (Le Journal de Montréal, 28 novembre 2018).

Bonne nouvelle pour Monsieur Legault

Juste ce qu’il fallait à Monsieur Legault afin d’arrêter l’hémorragie de fonds publics et d’enrichir les Québécois! Voici la bonne nouvelle : « Québec a une clause pour résilier le contrat (en PPP) du CUSM. L’entente peut être annulée en cas d’actes interdits (c’est-à-dire frauduleux) comme ceux qui ont été commis » (Le Journal de Montréal, 29 novembre 2018). Que Monsieur Legault nous montre de quoi il est capable, même si le contrat a été consenti à SNC-Lavalin, compagnie qu’il adore!

Pourquoi Monsieur Legault ne revient pas avec ses promesses de 2012 alors qu’il avait dit : « Legault ne reniera aucune promesse. Le programme sera financé en partie en taxant davantage les mieux nantis » (Le Devoir, 19 août 2012). En 2019, il a plutôt choisi de les détaxer avec sa politique de taxe scolaire et lors de son premier énoncé économique. Le poète appelle ça virer sur un trente sous.

Qu’il revienne aux deux autres promesses reniées. Qu’il arrête ses chimères des gains d’efficacité et de productivité. Qu’il soit concret en respectant ses promesses de réduire le salaire des médecins en augmentant et les redevances (les plus basses au Canada) sur l’eau qu’il a depuis cavalièrement reniées : « Médecins. Pas de gel des salaires » et « Une semaine après l’avoir promis, la CAQ ne veut plus augmenter les redevances sur l’eau » (Le Devoir, 1er novembre 2018) et Radio-Canada, 25 septembre 2018). Je dis ça de même à la CAQ : il faut juste faire preuve d’un minimum de courage et d’honnêteté envers la population.