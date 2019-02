L’aéroport contre-attaque

La direction de l’aéroport de Québec a manqué une belle occasion de faire preuve de bonne foi en expédiant une série de mises en demeure pour tenter de bâillonner le comité chargé de se pencher sur la desserte aérienne.

La principale valeur de ce comité, mis en place par le maire de Québec en 2017, devait être de permettre au milieu des affaires et à l’aéroport de collaborer pour tenter de trouver des solutions. Ce n’est certainement pas à coups de mises en demeure que des idées constructives émergeront.

En tant que société privée à but non lucratif, Aéroport de Québec (AQi) est locataire des lieux, et non propriétaire. Afin de permettre l’agrandissement des lieux au coût de 277 M$, 100 M$ ont été injectés par les gouvernements du Québec et d’Ottawa.

Lorsque des fonds publics sont ainsi en cause, il faut des stratégies mesurables, mesurées, et susceptibles d’entraîner un retour sur l’investissement. On pourrait donc s’attendre à ce que ses dirigeants fassent non seulement preuve d’une grande transparence, mais qu’ils entretiennent de bons liens avec la communauté d’affaires et touristique de Québec.

Comment les dirigeants de l’aéroport peuvent-ils continuer de prétendre sérieusement que tout n’est que conjoncture pour expliquer la réduction du nombre de vols directs vers les États-Unis ?

L’économie de Québec se porte à merveille depuis des années. La pénurie de pilotes du côté américain et la fusion de compagnies aériennes américaines ont le dos large pour expliquer la situation.

Travail en silo

Bien loin de servir les intérêts des gestionnaires de l’aéroport, ces mises en demeure viennent au contraire appuyer tous ceux qui dénoncent la façon de travailler en silo à l’aéroport. Même des adjoints administratifs en ont reçu, c’est assez singulier.

Il est difficile de croire que les membres du conseil d’administration étaient tous à l’aise avec cette démarche. Si les dirigeants considéraient que le rapport contenait des faussetés, et étaient confiants par rapport au modèle et aux méthodes de gouvernance, il y aurait eu d’autres moyens pour signifier l’opposition au rapport, notamment par la discussion.

Des ajustements auraient ainsi pu être apportés et le dossier aurait pu être bonifié de façon intelligente. Car pendant que les parties communiquent à travers leurs avocats respectifs, la recherche de solutions pour améliorer la desserte ne progresse pas.

On a fait beaucoup de promesses aux gens de Québec par rapport à la desserte aérienne depuis le début des travaux d’agrandissement. Il ne faut pas s’étonner ensuite qu’ils s’attendent à être mieux desservis.

Il reste à espérer que la manœuvre de l’aéroport n’empêchera pas la publication du rapport. En tentant d’étouffer ainsi ses conclusions, les dirigeants de l’aéroport donnent plus que jamais l’impression d’avoir des choses à cacher.