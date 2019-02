Le Canadien était prêt

Le Canadien m’a impressionné en fin de semaine en récoltant trois points sur quatre au retour d’une pause de 10 jours. Ce n’était pas évident de revenir en force dans de telles conditions et la troupe de Claude Julien a démontré beaucoup de maturité.

Ce que je retiens, c’est que les meilleurs joueurs du Canadien ont été les meilleurs et que l’équipe n’a jamais paniqué. Quel contraste avec la saison dernière ! Il y a un an, un seul but de l’adversaire semait la panique chez le CH. Cette saison, peu importe ce qui arrive, le Canadien reste dans le coup et joue à la façon de Claude Julien. C’est le signe d’une bonne équipe.

Lorsque Connor McDavid et Leon Draisaitl ont donné une avance de 3 à 2 aux Oilers en deuxième période, dimanche, l’équipe aurait pu s’effondrer, mais tout le monde a gardé ses esprits. Jesperi Kotkaniemi a créé l’égalité en troisième avec un but de toute beauté et Jonathan Drouin a donné la victoire au Canadien en prolongation après une spectaculaire montée.

Même s’il n’a pas été bombardé, Carey Price a réussi les arrêts importants et il a signé sa cinquième victoire d’affilée. Shea Weber et Max Domi ont marqué les deux premiers buts du Canadien. Les meilleurs joueurs du Canadien font la différence et c’est ce qu’un entraîneur veut voir.

Plus matures que les Oilers

La longue pause du CH était un piège et on doit admettre maintenant que l’équipe joue avec maturité. J’ai de plus en plus confiance au Canadien et je ne voudrais pas l’affronter en séries éliminatoires.

À l’inverse, les Oilers ont beau aligner des grandes vedettes en McDavid et Draisaitl, ils ont trouvé une autre façon de perdre, comme ils l’avaient fait contre les Flyers la veille. Le changement d’entraîneur avait porté fruit au début, mais Ken Hitchcock voit que son équipe est fragile.

Peu importe qui sera leur prochain directeur général, il aura du pain sur la planche. Je ne veux pas juger trop rapidement leur nouveau gardien finlandais Mikko Koskinen, mais il ne m’a pas impressionné et Cam Talbot a prouvé qu’il n’est pas la solution devant le filet.

Le Canadien aurait pu facilement récolter quatre points en fin de semaine, mais le gardien des Devils MacKenzie Blackwood leur a volé un point. L’important, c’est que le CH amasse des points au classement et il a récolté 15 points à ses 10 derniers matchs.

Encore Danault

Phillip Danault a pris un certain temps avant de trouver sa place, mais on le compare de plus en plus à Patrice Bergeron. Il porte attention à tous les détails et son efficacité dans les mises au jeu est un précieux atout, surtout en prolongation à trois contre trois, et c’est ce qui a mené au but vainqueur de Drouin.

Danault permet à Drouin de s’exprimer plus librement. Tout n’est pas parfait dans le cas de Drouin et il peut commettre des revirements, mais il produit et on sait qu’il peut changer l’allure d’un match à tout moment, comme il l’a fait contre les Oilers.

Price impliqué

J’adore lorsque Carey Price s’implique autour de son filet et lorsque c’est le cas, c’est qu’il est en confiance ou qu’il a vraiment hâte de jouer. Dimanche, il a dû jouer la rondelle une dizaine de fois dans les cinq premières minutes de jeu. Il a bien mérité la coupe Molson comme meilleur joueur du Canadien en janvier. Il aura deux gros défis, cette semaine, face aux Jets de Winnipeg et aux Maple Leafs de Toronto.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Attention aux Leafs !

Les Maple Leafs de Toronto seront à Montréal, samedi, pour un spectacle présenté d’un océan à l’autre. L’acquisition du défenseur Jake Muzzin vient de régler un gros problème à l’arrière pour les Leafs, qui visent rien de moins que la coupe Stanley. Ils viennent de s’en approcher

sérieusement.

Kotkaniemi prend sa place

Jesperi Kotkaniemi gagne en confiance et la décision de le garder à Montréal fut la bonne. Après une première moitié de saison inégale, il se comporte comme un vétéran. Il s’acquitte bien de son rôle en zone défensive et il prend de bonnes décisions avec la rondelle. La pire chose pour un jeune est d’avoir peur de commettre des erreurs, mais il joue avec assurance. Et quelles mains !

Bravo à Louis Domingue

Toutes mes félicitations à Louis Domingue, qui a égalé une marque d’équipe à Tampa Bay avec sa neuvième victoire d’affilée, un record établi par John Grahame et Andrei Vasilevskiy. Le Lightning gagne, mais leurs gardiens sont souvent laissés à eux-mêmes. La troupe de Jon Cooper ne joue pas vraiment du hockey de séries et si elle ne se corrige pas, elle pourrait imiter les Capitals et devenir une éternelle formation aspirante. Il a fallu des années aux Capitals avant de

trouver la recette des champions.

Rask passe à l’histoire

Tuukka Rask a fait les choses en grand, dimanche à Washington, où il a blanchi les Capitals 1 à 0 pour dépasser Tiny Thompson et devenir le gardien avec le plus grand nombre de victoires dans l’histoire des Bruins de Boston avec 253. Thompson en a 252, Frank Brinsek 230, Gerry Cheevers 226 et Tim Thomas 196. C’est de la belle compagnie.