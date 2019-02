Le comité d’investiture de Trump visé par une injonction des procureurs

WASHINGTON | Des procureurs fédéraux de New York ont exigé du comité chargé d’organiser la cérémonie d’investiture de Donald Trump en janvier 2017 de leur remettre des documents liés aux dons et aux dépenses, ont rapporté plusieurs médias américains.

L’assignation émise par le bureau du procureur de Manhattan requiert du comité tous les documents liés aux donateurs et aux dons, aux formalités légales à accomplir en cas de don ainsi qu’à d’éventuels dons effectués par des ressortissants étrangers, selon la chaîne CNN, précisant qu’elle réclame également (entre autres) la liste des participants aux événements organisés par le comité.

La chaîne d’information indique avoir obtenu copie de ce document judiciaire et précise que l’enquête concerne des malversations sur 100 millions de dollars de dons.

Selon les médias américains, les procureurs enquêtent sur un large éventail d’infractions y compris des faits de conspiration, fausse déclaration, fraude postale, fraude électronique, blanchiment d’argent, non-respect des obligations de déclaration ou des lois interdisant les contributions par des pays étrangers et les contributions pour compte de tiers.

« Nous venons juste de recevoir une assignation concernant des documents. Nous sommes toujours en train d’examiner cette assignation, mais notre intention est de coopérer à l’enquête », a indiqué un porte-parole du comité aux médias, sans autre détail.

Le comité d’investiture a été mentionné devant la justice par Rick Gates, un proche de Paul Manafort, l’ancien directeur de campagne de Donald Trump.

M. Gates, qui était vice-président du comité d’investiture, a par ailleurs conclu un accord de plaider-coupable avec le procureur spécial Robert Mueller chargé de l’enquête sur les soupçons de collusion entre la Russie et l’équipe de campagne du milliardaire pour l’élection de 2016.

Mais rien n’indique clairement à ce stade que l’intérêt de la justice pour les activités du comité est lié à l’enquête de M. Mueller.

CNN a relevé que l’un des procureurs signataires de l’assignation, Tom McKay, faisait partie de l’équipe de procureurs dans l’affaire visant Michael Cohen, ancien avocat personnel de Donald Trump.

M. Cohen a plaidé coupable de fraude fiscale et bancaire et de violation des lois sur le financement des campagnes électorales et a été condamné à trois ans de prison pour avoir caché des contacts avec la Russie dans un projet immobilier à Moscou en 2016, alors que la campagne battait son plein.