Le dialogue a bien meilleur goût

Le paradoxe est fascinant. Les plus prompts à dénoncer l’absence de débats d’idées au Québec sont souvent les mêmes à se voir comme les seuls détenteurs de la vérité. Ce phénomène sévit tout particulièrement dès qu’il est question d’environnement ou de laïcité.

Réduite, on ne sait plus trop pourquoi, à l’unique question des signes religieux, la laïcité reste toutefois la plus polarisante d’entre toutes. D’un côté, les opposants à son interdiction chez les enseignants se font traiter de dangereux multiculturalistes gauchisants et trudeauistes. De l’autre, ceux qui l’appuient se font traiter d’islamophobes enragés.

Dans cette ère triste de pensée en silos – chacun recherchant le miroir de sa propre opinion –, le dommage est considérable. Comment débattre d’enjeux aussi importants si le recours constant aux caricatures visant à discréditer le point de vue opposé empêche d’office une véritable discussion ?

D’où l’importance de deux lettres ouvertes publiées hier dans les médias. Résolument transpartisanes, elles appellent à un débat plus mesuré sur l’environnement et la laïcité.

Rappel essentiel

La première est signée par six ex-ministres de l’Environnement, libéraux et péquistes. Événement rarissime s’il en est un. Elle enjoint le gouvernement Legault à respecter les cibles de réduction de gaz à effet de serre auxquelles le Québec s’est lui-même engagé.

La seconde est signée par trois ex-élus – le libéral Geoffrey Kelley, la péquiste Lisette Lapointe et la solidaire Françoise David. Dans le dossier délicat de la laïcité, elle convie tous les élus de l’Assemblée nationale et la société civile à préférer un dialogue serein à la confrontation.

Au moment où le gouvernement propose d’interdire les signes religieux aux enseignants du réseau public, elle nous sert aussi un rappel essentiel : « Personne n’a envie de revivre les secousses importantes et parfois déchirantes qui ont marqué tant de gens à divers moments depuis 2006. Notre société s’est divisée, des femmes musulmanes ont été insultées et agressées par des racistes, certaines personnes ont été injustement qualifiées de racistes parce qu’elles exprimaient des inquiétudes légitimes. Nous sommes nombreux à avoir souffert d’un climat délétère qui a laissé des traces. »

Modèle transpartisan

S’inspirant du modèle transpartisan pour l’aide médicale à mourir, les signataires favorisent un dialogue capable de transcender les lignes partisanes, les sondages d’opinion et les fractures polarisantes. Il importe aussi d’éviter « les épithètes qui rendent sourds aux points de vue des autres ».

D’où l’importance, selon eux, de se poser ensemble les bonnes questions.

Notamment, « quelle place devons-nous accorder aux perceptions et aux symboles » ? Pourquoi conserver le crucifix à l’Assemblée nationale tout en interdisant les signes religieux aux enseignants ? Est-il vraiment nécessaire d’aller plus loin que le « compromis » Bouchard-Taylor ?

L’ultime question étant de savoir ce qui contribuerait ou non au mieux-être de la société québécoise. Le nouveau gouvernement de François Legault se démarque déjà par une grande capacité d’écoute et d’ouverture. Il en aura doublement besoin dans les dossiers très chauds de l’environnement et de la laïcité.