Le PQ et la laïcité

Commençons par un fait politique important : le PQ est à 9 % dans les sondages. C’est-à-dire qu’il est au seuil de l’extinction politique. Mais il existe encore.

Identité

Et d’ici quelques semaines, il devra passer un test : celui de la laïcité. On aimerait que ce ne soit pas un test pour lui et qu’il adopte naturellement une position de bon sens. Apparemment, c’est trop lui demander. Il hésite. Il tangue. Alors, voyons les options qu’il a devant lui.

Première option : il soutient le gouvernement pour mettre en place une Charte de la laïcité ferme et raisonnable, correspondant aux aspirations de la majorité historique francophone. La laïcité sera un rendez-vous historique pour le peuple québécois et marquera sa rupture avec le multiculturalisme canadien.

À défaut de faire l’indépendance rapidement, la laïcité est une victoire politique et historique à notre portée. C’est un geste d’affirmation nationale pour rappeler que le Québec décide de son destin.

Elle justifie l’unité des nationalistes autonomistes et souverainistes.

Dans la deuxième, le PQ cède au discours culpabilisant sur la « diversité » et cherchera à entraver le gouvernement en lui lançant des accusations de fermeture ou en lui reprochant de manquer d’humanisme.

C’est une question d’identité politique pour le PQ. S’agit-il d’abord d’un parti nationaliste et indépendantiste ou d’un parti progressiste ?

Traduisons cela concrètement : soit il rejoint une coalition autour de la laïcité et pousse même le gouvernement à ne pas fléchir dans sa résolution, soit il tourne le dos à ses électeurs et s’inféode au politiquement correct.

Entre les deux, il ne peut pas chipoter.

Choix

S’il fait le premier choix, il servira l’intérêt du Québec tout en se reconnectant avec la majorité de la population.

S’il faisait le deuxième choix, ce serait pour lui un ultime reniement et le signe définitif de sa décomposition, pour avoir décidé de ne pas déplaire aux bien-pensants.