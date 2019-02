Le torchon brûle de nouveau entre Ski Québec alpin et le RSEQ

Un total de 17 skieurs collégiaux n’ont pas été en mesure de prendre le départ d’une étape du réseau universitaire le 18 janvier. Leur présence est au cœur d’un litige depuis quelques années déjà. Un total de 14 sont associés aux Carabins de l’Université de Montréal et trois au Rouge et Or de l’Université Laval. McGill ne compte aucun skieur collégial dans ses rangs.

Une pétition circule afin que Ski Québec alpin annule sa décision.

« On ne cautionne pas la mise en ligne d’une pétition et leur démarche pour revendiquer, mais on comprend qu’ils ne soient pas d’accord avec la décision de Ski Québec alpin », a souligné le directeur-général du RSEQ, Gustave Roel.

« On croyait que l’entente qui acceptait la présence des skieurs collégiaux se terminait l’an prochain. Le ministère de l’Éducation est inquiet de la situation. Il n’y a pas d’intérêt du secteur collégial à offrir un réseau de compétition en ski alpin. Le réseau universitaire doit se questionner sur le nombre d’équipes. Il faut s’assurer qu’il y ait un nombre d’étudiants universitaires suffisant pour assurer la viabilité », a ajouté Roel.

Autre son de cloche

Daniel Lavallée tient un discours différent. « Il y a eu une entente cet été, qui est parfaitement claire, et le directeur-général adjoint du RSEQ, Stéphane Boudreault, était présent aux rencontres », a affirmé le directeur général de Ski Québec alpin.

« Pour des raisons mystérieuses, les parents ont appris la nouvelle à la dernière minute. C’est malheureux et triste. On ne peut pas accepter 17 collégiens sinon on devrait accepter tous les collégiens. Si on accepte tout le monde, on se retrouverait avec les mêmes tableaux que dans les super séries. On veut aider le circuit universitaire, mais il n’y a pas beaucoup d’empathie de leur part concernant nos réalités. Il y a deux circuits FIS de haute qualité au Québec. On ne cause pas de préjudices parce que les skieurs ont accès à d’autres courses », a précisé Lavallée.

Alternative

Parce que le réseau universitaire ne compte que trois institutions en plus de Carleton et Ottawa, des solutions doivent être envisagées pour assurer la pérennité.

« La meilleure solution serait que les courses soient collaboratives comme ce fut le cas en janvier au mont Tremblant », a expliqué Lavallée.

« Tout le monde serait en action sur la même piste la même journée. Il y aurait des gagnants au général, chez les U-18 et universitaires. Ça fait trois ans qu’on demande au RSEQ son plan de développement stratégique et on ne l’a pas encore reçu. Dans le passé, nous avions amorcé des discussions afin que les équipes du Québec se joignent à quatre formations de la NCAA Division 2. Cela aurait été la situation idéale, mais les universités québécoises n’étaient pas intéressées. »