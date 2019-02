Ville de Lévis: Gilles Lehouillier perd à nouveau son chef de cabinet

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, vient de perdre un troisième chef de cabinet en moins de deux ans. Marc-Antoine Trudel a accepté un emploi au sein du gouvernement caquiste, a appris Le Journal.

M. Trudel avait été embauché en janvier 2018 à l’hôtel de ville de Lévis à la suite du départ de Zoé Couture, qui agit désormais à titre de chef de cabinet pour l’opposition à la Ville de Québec. Mme Couture avait elle-même succédé à Véronique Bouchard qui a démissionné en mai 2017, mettant un terme à sa longue association professionnelle de 8 ans avec M. Lehouillier, qu’elle côtoyait aussi à l’époque où il était député.

Selon nos informations, M. Trudel s’est joint au cabinet de la ministre des Relations internationales, Nadine Girault, à titre de conseiller politique. Il a quitté son poste à la Ville de Lévis dans les derniers jours et a fait le saut à l’Assemblée Nationale juste à temps pour la rentrée parlementaire.

Ce faisant, l’ex-candidat libéral dans Champlain aurait aussi accepté une diminution de salaire non-négligeable. Joint par Le Journal mardi matin, le principal intéressé a indiqué qu’il aura néanmoins un salaire «concurrentiel» à l’Assemblée Nationale et a assuré que sa décision n’avait rien à voir avec l'ambiance au cabinet du maire, qui est visé par trois plaintes de harcèlement psychologique.

«Ce n’est pas une question financière qui a motivé mon choix. Ça n’a aucun rapport avec le climat non plus. J’ai eu un passage de quatre ans au gouvernement du Québec et là, on me donne l’opportunité de travailler avec une ministre d’envergure qui a un profil économique avec une mission économique. C’est quelque chose qui m’intéressait et c’est pour ça que j’ai décidé de faire le saut», a-t-il fait savoir.

Sentiment du devoir accompli

«Je suis très fier de l’année que j’ai passée avec le maire, je suis très reconnaissant. On était près des citoyens et ça, le maire m’a appris ça. Moi, je me suis employé dans la dernière année à remonter un cabinet, à bâtir une équipe solide puis je me suis assuré que si j’avais à partir pour une quelconque raison, je laissais derrière moi une stabilité», a renchéri M. Trudel en entrevue.

Le nouveau conseiller de la ministre Girault a déjà œuvré dans les dernières années comme conseiller politique au Conseil du trésor et directeur de cabinet adjoint au cabinet du ministère des Affaires municipales. En 2012, il s’était également présenté sous la bannière du PLQ dans le comté de Champlain. Questionné sur son changement d’allégeance politique, M. Trudel se contente d’évoquer «un choix personnel».

David Chabot prendra le relais

En attendant de trouver un nouveau chef de cabinet, le maire Lehouillier a confié les responsabilités par intérim à son attaché politique, David Chabot. Ce dernier a encensé son ex-collègue et affirmé que la transition s’était déroulée de façon harmonieuse.

«Je peux vous certifier que ce n’est pas parce qu’il y avait une mauvaise ambiance au cabinet. Ça a toujours été exceptionnel l’ambiance qu’on avait pendant qu’il était là. C’est sûr que c’est particulier, considérant le contexte, mais il n’y a aucun lien avec les allégations» de harcèlement psychologique, a déclaré M. Chabot.

«Pour l’instant, je vais faire l’intérim. Je vais m’assurer que le cabinet continue à fonctionner normalement et pour ce qui est du poste régulier, on verra en temps et lieux ce qu’on fait avec ça.»