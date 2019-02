Les chaussures Game of Thrones X Adidas sont superbes

Adidas a enfin dévoilé toutes les images des chaussures de sa collaboration avec la série Game of Thrones, et ça va être très «lit», comme disent les jeunes.

La collection propose six paires de chaussures Ultra Boost 4.0 aux couleurs de Game of Thrones, ou la série de romans Song of Ice and Fire écrite par George R.R. Martin. Elle avait été annoncée il y a plusieurs semaines avec quelques images, mais le site Sneakernews a dévoilé plus de détails hier.

En plus de représenter les familles de la série avec leurs couleurs, les chausseurs ont aussi de petites phrases près de la cheville comme «Hear me Roar» et «Winter is Here». On a des modèles pour les White Walkers et la Night’s Watch, aussi!

Sneaker News

House Stark

House Targaryen

House Lannister

Daenerys

Night’s Watch

White Walkers

La collection n'a pas de date de lancement pour le moment, mais on soupçonne que celle-ci arrivera en avril quand la nouvelle saison de Game of Thrones va commencer!