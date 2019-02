Les Ducks à la dérive

Randy Carlyle n’a pas perdu la foi en son équipe. Mais quand un entraîneur parle d’une minime lumière au bout du tunnel, c’est parfois le signe que la fin approche pour lui.

Les Ducks battent de l’aile depuis la mi-décembre. L’expression n’est pas assez forte. Ils sont plus misérables depuis le 18 décembre avec seulement deux victoires à leurs 19 dernières sorties.

Avec un dossier de 2-13-4, ils ont la pire fiche de la LNH depuis cette date. Au cours de cette période, ils ont marqué seulement 32 buts et ils en ont accordé plus du double avec 72.

La longue pause du match des étoiles n’a pas revigoré les Ducks. Avant de visiter Montréal, la bande à Ryan Getzlaf a subi deux dégelées de 9 à 3 contre les Jets à Winnipeg et de 6 à 1 face aux Maple Leafs à Toronto.

« Après une pause de neuf jours, nous avions assurément un pas de retard sur les Jets, a répondu calmement Carlyle, mardi. Dans le match contre les Leafs, nous étions meilleurs, mais ce n’était même pas assez proche du niveau où nous devons nous situer.

« Le niveau de compétition n’est pas assez bon, mais l’exécution aussi, a-t-il continué. Nous n’avons pas misé sur une formation complète pendant une longue période. Au retour de la pause, nous avions enfin une formation complète et nous avons frappé le mur. »

Toujours dans la course

Malgré les déboires de l’équipe depuis plus d’un mois, les Ducks ont encore des chances mathématiques d’atteindre les séries. Avant le match contre le CH, ils se retrouvaient à trois points seulement des Canucks de Vancouver, qui détiennent la huitième place dans l’Ouest.

Avec 51 points et la 13e place dans l’Ouest, les Ducks auront toutefois besoin de devancer plusieurs équipes. C’est plus le nombre d’équipes que le nombre de points qui les séparent de la dernière équipe repêchée pour les séries qui posera problème.

« La course est toujours serrée, a rappelé Carlyle. Si nous pouvons partir sur une série de victoires, nous reviendrons au plus fort de la lutte. C’est le message à notre équipe. Même si nous ne jouons pas bien dernièrement, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. »

« Cette équipe a ce qu’il faut pour participer aux séries, a renchéri l’ailier Corey Perry. On a déjà vécu ça. On doit s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde pour accomplir ce qui nous a donné du succès. Si on le fait, nous allons reprendre confiance et ça va se répercuter sur toute l’équipe. »

Le retour de Perry

Opéré à un genou et absent pour les premiers mois de la saison, Perry a renoué avec l’action lors de la visite des Ducks, samedi à Winnipeg. Même s’il a grandement ralenti au cours des dernières saisons, l’Ontarien pourrait redonner un peu de mordant à l’attaque des siens.

« Ce n’est pas juste Corey Perry, a précisé Carlyle. Nous devons surtout regarder la combinaison de nos trois gros morceaux : Getzlaf, Perry et Rakell. Ils doivent générer de l’attaque pour nous. Mais ça ne doit pas juste reposer sur les épaules de trois attaquants. Nous avons besoin de la contribution de nos autres joueurs, nous avons besoin de notre profondeur. »