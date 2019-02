L’Océanic tentera de prolonger sa série victorieuse à 10

RIMOUSKI | Avant de vivre la frénésie de la classique hivernale contre les Cataractes de Shawinigan à Saint-Tite, l’Océanic de Rimouski fera face à un autre important test devant ses partisans.

Vaincus par les Bas-Laurentiens vendredi dernier au Centre Georges-Vézina, les Saguenéens de Chicoutimi tenteront de freiner les hommes de Serge Beausoleil, mercredi soir, au Colisée Financière Sun Life.

À la suite d’un autre voyage parfait sur la route, l’Océanic pourrait prolonger sa série de victoires consécutives à 10. Il s’agit de la troisième plus longue séquence du genre réalisée cette saison dans la LHJMQ.

Les Huskies de Rouyn-Noranda comptent actuellement 14 gains de suite, tandis que le Drakkar de Baie-Comeau a été battu vendredi dernier par les Voltigeurs de Drummondville après 13 victoires successives.

«L’offensive vient de partout et c’est très difficile à contrer pour nos adversaires», soutient le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic. «Jimmy Huntington, Alexis Lafrenière et Olivier Garneau demeurent évidemment des moteurs offensifs très importants, mais un certain soir donné, quand ils sont fermés par la défensive adverse, je pense que d’autres gars peuvent se signaler.»

Une défensive difficile à percer

Les arrières de l'Océanic font aussi le boulot depuis le début de janvier. Appuyés par leurs coéquipiers, ils ont accordé deux buts ou moins dans 11 de leurs 12 derniers matchs.

Anthony D’Amours a d’ailleurs vu ses efforts récompensés au cours des derniers jours. Pour la première fois de sa carrière, le défenseur de 18 ans a été élu sur l’équipe par excellence de la semaine dans le circuit Courteau.

«Ce qui m’agace là-dedans, D’Amours a été choisi parce qu’il a cinq passes, mais à quel moment donneront-on crédit aux gars qui sont là pour museler les trios adverses? On parle seulement de statistiques, tout le temps. C’est très agaçant à la longue parce que notre game est pas mal plus dense que cela. On a une défensive lourde, qui travaille bien, les gars aiment apprendre et étudient beaucoup les matchs. Ils veulent voir ce qu’ils peuvent améliorer et j’aime beaucoup cela», indique Beausoleil.

D’Astous se rapproche du record

Charle-Edouard D’Astous se rapproche dangereusement du record de Patrick Coulombe pour le grand nombre de points récoltés par un défenseur en saison régulière dans l’histoire de l’Océanic.

Le capitaine en détient maintenant 174, six de moins que la marque établie par son prédécesseur entre 2001 et 2006.