Verglas: plusieurs écoles fermées à Québec

Plusieurs écoles sont fermées ce mardi matin, en raison des conditions routières difficiles.

Les cours sont annulés pour les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle des Commissions scolaires de la Beauce-Etchemin, des Premières-Seigneuries, des Navigateurs et de la Capitale.

Seules les écoles du secteur de Saint-Paul sont fermées à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

Pour le moment, quelques accidents sont rapportés, notamment dans le secteur de Lévis. Une partie de l’autoroute 73, en direction sud, est fermé à l’approche de la rue Beaulieu, en raison d’une sortie de route.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Trois accidents matériels sont également survenus à Québec, dont un sur le boulevard Charest, à l’intersection de la rue Durocher, un autre sur la rue Monseigneur-Grandin (Sainte-Foy) et un autre sur l’avenue Turcotte, dans le secteur de Vanier.

Plus de détails à venir...