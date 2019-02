Meurtre par compassion: il est dépeint comme un homme «frustré, en colère»

Le Montréalais qui a tué par compassion sa femme atteinte d’Alzheimer était «frustré, en colère» et en plein contrôle de ses moyens au moment du drame, a insisté la Couronne alors qu’elle contre-interrogeait l’accusé aujourd'hui.

«Vous saviez que votre geste allait entraîner la mort, vous saviez que vous le commettiez pour que mort s’ensuive», a dit la procureure Geneviève Langlois en s'adressant à Michel Cadotte, aujourd'hui, au palais de justice de Montréal.

Répétant à plusieurs reprises les mots «frustration» et «colère», la Couronne a tenté de dépeindre l’accusé de 57 ans comme un homme qui avait clairement l’intention de tuer sa femme le jour du 20 février 2017, après avoir passé des années à en prendre soin. La Couronne souhaite ainsi obtenir qu'il soit déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de Jocelyne Lizotte.

La défense, de son côté, plaidera que l’état d’esprit de Cadotte faisait en sorte qu’il n’avait plus le libre choix de ses actions, sans toutefois préciser quel verdict elle demandera au jury de choisir.

Plus tôt dans son témoignage, Cadotte avait longuement expliqué comment il avait pris soin de sa femme de 60 ans, même si la maladie faisait en sorte qu’elle ne le reconnaissait plus. Il a également dit avoir souffert d'un manque de ressources et s'être retrouvé seul et usé par tous les soins qu’il prodiguait à sa femme, laquelle passait le plus clair de son temps attachée à son lit ou à sa chaise.

Pour s’assurer de prodiguer de bons soins à sa femme placée au CHSLD Émilie-Gamelin, à Montréal, il avait même suivi des cours de préposé aux bénéficiaires.

Conscience

Sauf que, le jour du drame, Cadotte était «frustré et en colère» de voir que le personnel avait mal installé sa femme dans sa chaise.

«J’essayais de me calmer, a expliqué Cadotte en ajoutant que sa frustration n’était pas contre sa femme. Je me suis forcé de me calmer devant ma femme.»

Cadotte a expliqué qu'après l’avoir nourrie et installée dans son lit, il avait tenté de placer un oreiller sous la tête de sa femme. C’est à ce moment qu’il l’a étouffée avec un oreiller.

«J’ai décidé que c’était fini, que je ne voulais plus qu’elle souffre», a-t-il dit.

Questionné par la Couronne, il a admis qu’il savait que son geste allait causer la mort de Mme Lizotte.

«Oui, je ne voulais plus qu’elle souffre», a-t-il conclu.

Le procès, présidé par la juge Hélène Di Salvo, reprendra demain avec le témoignage d’un psychiatre appelé par la défense.