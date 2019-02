moiaussi: des centres d'aide aux victimes toujours débordés

Le mouvement de dénonciation #moiaussi continue de faire des vagues, alors que les centres d'aide aux victimes sont plus que jamais sollicités.

L'organisme Viol-Secours, à Québec, est débordé. Depuis 2017, le nombre de dossiers traités chaque année a doublé.

«Cette vague de dénonciation a eu un impact sur nos services. Un impact tant au niveau des appels téléphoniques, des demandes d’aide pour de l’intervention individuelle. Malheureusement, des demandes aussi qu’on n’est pas capable de répondre parce que la demande est tellement grande. On a une hausse de presque 100 % dans presque tous nos services», a expliqué Julie Tremblay, directrice générale de l’organisme Viol-Secours.

En matière d'accompagnement psychosocial, les besoins sont tellement grands que certaines femmes doivent attendre plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous.

Une subvention de 500 000 $ du gouvernement a donné un coup de pouce, mais s'avère insuffisante. «On a eu une aide additionnelle pour 3 ans seulement. Nous avons quatre intervenantes de plus pour les trois prochaines années. Malgré tout ça nous avons une liste d’attente de 3 mois», a souligné Mme Tremblay.

En ce qui concerne les demandes d'urgence, elles sont traitées en priorité. Pour les trousses médicolégales, Viol-Secours travaille en collaboration avec le CIUSSS et le CHU de Québec. Là aussi, les besoins ont augmenté, passant de 80 à 160 demandes par année.

«Nous avons doublé le nombre de trousses que l’on fait annuellement. Aussi, on voit de plus en plus de victimes masculines», a affirmé Maryse Mathieu, conseillère-cadre en soins infirmiers au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Depuis 2016, un programme est en place à l’hôpital Saint-François d'Assise. Onze infirmières de garde se relaient pour offrir un service de soutien aux victimes 24/7

Ce service est d'autant plus important lorsque l'on sait que les victimes ont cinq jours pour réaliser la trousse médicolégale et jusqu’à six mois pour la trousse médicosociale.

Pour les personnes qui décident de porter plainte, des intervenantes de Viol-Secours accompagnent et guident les victimes tout au long du processus judiciaire.