Nos données personnelles à l’étranger: l’opposition inquiète, la CAQ se veut rassurante

Même si la CAQ se veut rassurante après avoir annoncé ses intentions de confier les informations numériques du Québec à des entreprises privées comme Amazon, l’opposition s’inquiète pour la vie privée des Québécois. Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a annoncé vouloir placer les données des Québécois dans un système infonuagique appartenant à des entreprises privées.

Québec pourrait ainsi éliminer presque l’entièreté de ses 457 centres de traitement de l’information (CTI) où sont entreposés les serveurs de l’État, qui emmagasinent toutes les données des Québécois, et de ce fait économiser 100 M$ par année.

Des experts en sécurité informatique soulignaient à notre Bureau d’enquête, hier, qu’une telle décision pouvait mettre en péril la vie privée des Québécois, surtout si un contrat était donné à une firme américaine comme Amazon ou IBM.

Les lois américaines comme le «Patriot Act» ou le «Cloud Act» ont été évoquées par les experts, car elles donneraient des pouvoirs exceptionnels au gouvernement de Donald Trump, lui permettant d’examiner nos données en invoquant la sécurité nationale, et ce, même si ces données sont stockées par une entreprise américaine sur des serveurs ici, au Québec.

Un risque qui pourrait s’accroître si les relations entre le Canada et les États-Unis se détérioraient.

Protéger les données

À la suite de ces critiques, le ministre délégué à la Transformation numérique, Éric Caire, a voulu rassurer la population.

Il indique que le «Patriot Act» ne s’appliquerait pas à l’heure actuelle et que le «Cloud Act» concerne seulement les citoyens américains. «On prend toutes les mesures contractuelles pour s’assurer des dispositions légales, pour s’assurer que nos données seront protégées et bien protégées», a signalé M. Caire. «Les gens avec qui on va faire affaire devront répondre à des standards de sécurité très élevés.»

De plus, le ministre souligne qu’il existe des ententes de collaboration entre les gouvernements canadien et américain sur la transmission de renseignements dans un contexte de lutte contre la criminalité et le terrorisme. Si le gouvernement décidait de créer son propre nuage «sécurisé» pour l’ensemble des données des Québécois, il en couterait 300 M$ au lieu des 150 M$ prévus pour ce projet.

Le Québec n’a pas les moyens, estime le ministre. «Je pense que la solution [...] est d’aller vers l’entreprise privée qui a les moyens financiers d’investir et de maintenir des actifs à la fine pointe des technologies», a ajouté M. Caire.

Il espère néanmoins que des firmes canadiennes et québécoises tenteront de se qualifier pour obtenir les contrats des ministères et organismes.

Très inquiets

Néanmoins, l’annonce de la CAQ inquiète les partis d’opposition à l'Assemblée nationale.

«Théoriquement, en vertu du “Patriot Act”, tu peux avoir un gouvernement américain qui intervient dans les données québécoises. C’est assez inquiétant», souligne le chef par intérim du PLQ et ex-président du Conseil du trésor Pierre Arcand. C'est pour cette raison que les libéraux avaient refusé ce type de solution lorsqu'ils étaient au pouvoir. M. Arcand affirme qu’il faut «garder nos informations au Québec» et faire confiance aux entreprises d’ici. «Je pense qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, plaide-t-il. Je suis d’accord pour économiser de l’argent, mais pas à n’importe quel prix.» La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, s’est également dite «définitivement inquiète».