Où se situe Tom Brady dans l’histoire?

C’est le débat de l’heure sur la scène sportive. Quelle place occupe Tom Brady dans l’histoire du sport ? Il semble bien qu’une majorité de gens voie l’expérimenté quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre comme le plus grand joueur dans les annales de la Ligue nationale de football. Certains vont jusqu’à dire qu’il est le plus grand athlète dans toute l’histoire de la scène sportive.

C’est le genre de discussion sans fin. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Il n’y a pas de commune mesure et pourtant, c’est un sujet qui demande de faire la part des choses.

Dan Shaughnessy, chroniqueur du Boston Globe, a coupé la poire en deux en écrivant que Brady est le plus grand athlète de tous les temps de Boston. Il le place devant Bill Russell, qui a remporté 11 titres de la NBA durant sa carrière de 14 saisons avec les Celtics, et Bobby Orr, le merveilleux défenseur des Bruins que certains surnommaient God tout court.

Position clé

En raison des impératifs inhérents à leur position, les quarts sont les joueurs les plus scrutés sur un terrain de football. Dans un excellent monologue qui portait sur les différences entre le football et le baseball, l’humoriste américain George Carlin comparait les quarts-arrière à des généraux sur un champ de bataille.

En ce sens, on peut dire que Brady est le quart ultime. En fin stratège qu’il est, il sait comment, où et quand frapper. On l’a vu encore dimanche lorsqu’il a complété une passe à Ron Gronkowski, qui a placé les Patriots à la porte des buts des Rams. Quelques instants plus tard, Sony Michel pénétrait la zone des buts pour le seul touché du match.

Avec six bagues du Super Bowl aux doigts, Brady a assurément sa place parmi les grands athlètes du millénaire.

Jim Brown et les Steelers

Les Browns de Cleveland n’ont remporté qu’un championnat de la NFL avec Jim Brown dans la formation. Mais bien des gens qui ont vu ce porteur de ballon à l’œuvre vous diront qu’il n’avait pas son égal, toutes positions confondues, sur un terrain de football.

Il a été le premier joueur noir étoile dans la NFL. Ça demandait du nerf dans les années où il a joué. Il a dû encaisser des coups sous la ceinture. Les droits civiques n’existaient pas encore au début de sa carrière, en 1957, et les États-Unis brûlaient de partout lors de leur adoption en 1964, un an avant que Brown abandonne le football pour faire carrière dans le cinéma.

Rappelez-vous ses rôles dans Les 100 fusils et Les 12 salopards. Comme dans ses années au football, son nom occupait le haut des affiches.

Pas moins de 21 joueurs, incluant Terry Bradshaw, Franco Harris et Lynn Swann, ont fait partie des quatre éditions championnes des Steelers de Pittsburgh, entre 1975 et 1980. Neuf d’entre eux ont leur buste au Panthéon du football.

Yogi et ses 10 championnats

Au baseball, Yogi Berra compte le plus grand nombre de conquêtes de la Série mondiale avec 10. Son entraîneur en chef chez les Yankees, Casey Stengel, disait qu’il ne jouait jamais un match sans son homme. Cet homme était Yogi, qui excellait à titre de receveur, mais qui pouvait évoluer aussi au champ extérieur.

Stengel l’utilisait tous les jours.

Ted Williams, le plus grand joueur de l’histoire des Red Sox de Boston, disait de lui-même qu’il était et qu’il serait pour toujours le plus grand frappeur de l’histoire du baseball. Et il ajoutait pour ceux qui prétendaient le contraire qu’ils n’y connaissaient rien !

Difficile à contredire quand on sait qu’il fut le dernier joueur à conserver une moyenne au bâton de ,400 (,406 en 1941) et qu’il a remporté son cinquième de six championnats des frappeurs à l’âge de 38 ans, en 1957, avec une moyenne de ,388.

Or, il n’a pris part qu’à une Série mondiale, qu’il a perdue en 1946. Les Cardinals de Saint Louis avaient eu recours à une défensive qui consistait à déplacer leurs joueurs du champ intérieur vers la droite contre le frappeur gaucher qu’il était.

Comme quoi cette stratégie défensive que l’on voit depuis quelques années n’est pas nouvelle.

Henri et ses 11 coupes Stanley

Au hockey, Henri Richard a la distinction, comme Bill Russell, d’avoir remporté 11 championnats en 20 ans dans l’uniforme du Canadien. Ses deux mains ne suffisent pas à porter toutes ses bagues.

Richard a toujours eu la modestie de dire qu’il se trouvait au bon endroit au bon moment. C’est vrai, car on a tendance à oublier qu’un championnat se gagne en équipe dans un sport collectif.

Quand on disait d’Alex Ovechkin qu’il n’avait jamais rien gagné avant qu’il n’aide les Capitals de Washington à mettre la main sur la coupe Stanley l’an dernier, on minimisait en même temps les carrières de grands joueurs qui n’ont jamais eu la chance de savourer un championnat.

Sur les 16 joueurs ayant totalisé

1200 points ou plus dans la LNH et dont les noms ne figurent pas sur la coupe Stanley, 11 font partie du Panthéon du hockey. Les cinq joueurs n’ayant pas été élus au Temple à ce jour sont Pierre Turgeon, Jeremy Roenick, Bernie Nicholls, Jarome Iginla – qui sera admissible à compter de l’an prochain – et Joe Thornton, qui roule encore sa bosse avec les Sharks de San Jose.

Sans avoir dominé nécessairement leur sport, ils ont été aussi des grands à leur façon.

Comme le Canadien d’antan