[PHOTOS] Le 35e Salon Expo habitat dévoile ses secrets

Près de 50 000 visiteurs sont attendus lors de la 35e édition d’Expo habitat qui sera présentée du 20 au 24 février au Centre de foires de Québec.

L’événement, organisé par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec, propose cette année un condensé des nouvelles tendances avec quatre maisons à visiter, en plus de 300 exposants.

Photo courtoisie

«On a plusieurs nouveautés. Nous allons créer le quartier des maisons. Il y a quatre projets totalement différents, mais qui sont regroupés dans un quartier. Nous avons des rues. Tout est paysagé», a décrit Martine Savard, directrice générale de l’APCHQ – région de Québec.

Les visites des maisons modèles sont toujours appréciées de la part des visiteurs.

Photo courtoisie

La Maison Enfant Soleil signée Bonneville 2019 sera présentée en grande primeur à Québec. Selon le constructeur, il s’agit d’une maison aux lignes épurées offrant de grands espaces de vie commune.

Photo courtoisie

D’autres constructeurs comme Camp et Chalet et Minimaliste, qui se spécialise dans la micro-maison, érigeront aussi des unités modèles dans le nouveau quartier dans le but d’en mettre plein la vue.

«Dans la ville de Québec, du terrain pour de l’unifamiliale, il y en a moins, malgré qu’il y a des secteurs qui se développent.»

«Il y a une clientèle pour la maison neuve, mais il y a une très grande clientèle pour la rénovation. Le salon est en février, alors les gens planifient leur projet pour une réalisation au printemps», a ajouté Mme Savard.

Photo courtoisie

En plus des conférences sur les tendances de l’heure en matière de décoration, le salon offrira cette année un carnet-rabais qui sera remis sur place et qui offrira des promotions sur des produits et services.