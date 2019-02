Plusieurs emplois disponibles

L’équipe de Cité Joie, de Lac-Beauport, est déjà au travail afin de préparer son camp de vacances pour personnes ayant un handicap pour la saison 2019.

Afin de pouvoir exercer ses activités estivales, Cité-Joie est à la recherche de nombreux employés pour pourvoir les postes suivants : moniteur, sauveteur, préposé aux soins, aide-moniteur, buandier et plongeur. Denis Savard, directeur général de Cité-Joie me signale que les conditions de travail (meilleurs salaires, qualité de vie au travail et bourses aux employés) ont été considérablement améliorées cette année. Les personnes retraitées sont aussi les bienvenues, de conclure Denis. Renseignements : Hélène Gaucher : écrivez-lui à hgaucher@citejoie.com ou au téléphone418 849-7183, poste 232.

Grands Québécois

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a présenté récemment les cinq Grands Québécois 2019 qui seront intronisés à l’Académie des Grands Québécois, lors du 31e Gala, le vendredi 12 avril, au Manège militaire de Québec, en raison de leur apport exceptionnel à la région de Québec dans les domaines culturel, économique, social et de la santé et qui se sont illustrés à la fois par leur vision, leur pouvoir d’influence, leur rayonnement et leur implication. Il s’agit, de gauche à droite, de : Christiane Germain et Jean-Yves Germain, coprésidents Groupe Germain Hôtels (domaine économique) ; Michel Verreault, président du conseil d’administration Fondation Cervo (domaine social) ; docteure Louise Provencher, chirurgienne-oncologie, Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval (domaine de la santé) et Roland Lepage, homme de théâtre (domaine culturel). Depuis 1989, 111 Grands Québécois et Québécoises ont été honorés au cours des 30 dernières années. www.cciquebec.ca/grandsquebecois.

Prix Rayonnement hors Québec

La Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a aussi dévoilé récemment les cinq finalistes du Prix Rayonnement Hors Québec, parrainé par le Secrétariat à la Capitale-Nationale, prix qui sera décerné lors de la soirée des Fidéides, le 14 mars, à compter de 17 h 30, au Centre des congrès de Québec. Depuis plus de 20 ans, ce prix reconnaît et honore les organisations qui, par le biais de leur travail, de leur implication, de leurs réalisations, se sont distinguées à l’extérieur du Québec et qui ont permis de faire connaître la région de la Capitale-Nationale en raison d’un événement marquant au cours de la dernière année. Sur la photo, de gauche à droite, les finalistes (à l’avant) : Louis St-Gelais (Zone Display Cases), Yannick Leclerc (Maple3), Valérie Robitaille (Xpertsea), David Beaulieu (Today is Art Day) et Patrice Gilbert (PetalMD), sont accompagnés (à l’arrière) par Daniel Gélinas, conseil d’administration CCIQ ; Luc Régnier, d’Investissement Québec et Diane Belliveau, présidente du comité.

Dernières volontés

Raymond Gingras (photo), de St-Nicolas (Lévis) est décédé voilà bientôt 3 ans, c’était le 10 mars 2016. Il avait 88 ans. Il avait fait carrière aux Archives nationales, section de la généalogie, était généalogiste émérite et membre fondateur de la Société de généalogie du Québec. Selon ses volontés, ses cendres ont été acheminées l’automne dernier à sa concession du cimetière communal (Famille Gingreau) de Saint-Michel-le-Cloucq, lieu d’origine des Gingras d’Amérique, en Vendée, en France. Sa nièce, Sylvie Gingras, m’a fait parvenir la photo de l’inhumation. Je voulais la partager avec vous.

Anniversaires

Badaboum (photo), mascotte créée pour faire la promotion de Rendez-Vous 87, 33 ans... Cristiano Ronaldo, considéré comme l’un des plus grands joueurs de soccer portugais de l’histoire et l’un des meilleurs attaquants au monde, 34 ans... Manon Roy, conseillère en communication et vie associative Caisse Desjardins de Charlesbourg, 48 ans... Yvon Vallières, ex-député libéral de Richmond à l’Assemblée nationale (1973-2012), 70 ans... Roger Staubach, quart-arrière de la NFL (1969-79 : Cowboys), 77 ans.

Disparus

Le 5 février 2009. Claude Girardin (photos), 77 ans, chanteur dans les années 1950... 2015. Louise Maheux-Forcier, 85 ans, écrivaine québécoise... 2013. Huguette (Masse) Burns, 71 ans, dame de compagnie lors du Carnaval de Québec de 1980... 2012. Sam Coppola, 79 ans, acteur américain (The Sopranos)... 2010. André Bachand, 92 ans, père de l’ex-ministre et député Raymond Bachand... 2005. Henri Rochon, 80 ans, joueur de tennis québécois... 1984. Pierre Dudan, 68 ans, chanteur, compositeur et acteur.