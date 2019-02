Portneuf: une ferme laitière est la proie des flammes

Une ferme laitière est la proie des flammes, à Saint-Basile, dans la région de Portneuf.

L’incendie s’est déclaré vers 13h15, mardi, dans un établissement agricole du chemin de la Station.

Ce sont les sapeurs du Service des incendies de Saint-Basile qui s’affairent à maîtriser les flammes.

La Sûreté du Québec est également sur place, en assistance.

Il n’a pas encore été possible, pour le moment, d’obtenir plus d’information sur l’état de santé des bêtes et la gravité de l’incendie.

Plus de détails à venir...