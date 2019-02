Quoi faire avec un homme qui refuse de parler?

J’ai découvert l’an passé que mon conjoint des dix dernières années m’était infidèle depuis longtemps. Pas toujours avec la même femme cependant. Il y en avait une seule des trois avec qui il avait couché pendant une année complète. C’est d’ailleurs elle qui m’a révélé que j’étais cocue tellement elle lui en voulait quand il l’a laissée après lui avoir promis qu’il allait me laisser pour elle.

La confrontation pour lui faire avouer ses indélicatesses à mon endroit fut extrêmement difficile. Il m’a d’abord raconté des histoires abracadabrantes pour expliquer ses gestes malheureux, et devant mon refus de le croire, il a fini par me dire qu’il regrettait tout ça et qu’il ne voulait plus jamais en entendre parler. « Comme je suis resté avec toi, n’est-ce pas le signe évident que c’est toi que j’aime ? » s’est-il contenté de dire pour clore la discussion.

Depuis, nous n’avons plus jamais reparlé de cet épisode malheureux. Bien sûr qu’il est plus présent qu’avant et plus proche de moi, mais ça ne suffit pas pour me rassurer. Quand j’essaie d’aborder mes craintes à l’effet qu’il puisse récidiver, il devient agressif et nie toute envie d’aller voir ailleurs. Mais ça ne me rassure pas une miette.

Je l’aime autant qu’avant, mais c’est comme si je lui en voulais encore. Je vis dans un doute perpétuel qui m’empêche d’être pleinement heureuse pendant que lui fait semblant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. J’ai fait une thérapie pour me sentir mieux, mais c’est comme si ça avait ravivé la blessure en moi. Comment me remettre de ce mauvais souvenir ? Comment lui faire comprendre, comme me l’a dit ma thérapeute, que seul le dialogue viendra à bout de mes ultimes doutes à son sujet ?

Nat

Quand on suit une thérapie, ça réveille en soi la part de responsabilité qui nous échoit, mais ça réveille aussi la volonté et surtout la nécessité de nettoyer l’entièreté de ce passé déplaisant dans lequel votre conjoint porte la plus grande part de responsabilité. Plus il refusera de participer à ce grand nettoyage, plus vos doutes resteront vivants. Je sais que certains hommes ne supportent aucune pression pour agir dans ce genre de situation. À vous de décider si ça vaut la peine de continuer à souffrir pour quelqu’un qui se croit au-dessus de la mêlée.