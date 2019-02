Réseau structurant: Québec 21 dénonce «l’incohérence» des chiffres de l’administration Labeaume

Québec 21 a dénoncé «l’incohérence» des données fournies par l’administration municipale quant au nombre de véhicules qui seraient retirés de la circulation à la suite de l’avènement du Réseau de transport structurant.

«En mars 2018, on nous disait qu’on allait retirer 12 600 véhicules de la circulation. Or, début janvier, on nous parlait de 34 571 véhicules. D’où viennent ces chiffres? Pourquoi ces estimations ont-elles triplé en l’espace de quelques mois?» s’est interrogé Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, lors d'un point de presse, aujourd'hui en fin de matinée.

Selon lui, il s’agit là d’une preuve supplémentaire du fait que «l’administration Labeaume est incapable de justifier l’impact du plus gros projet de l’histoire de la ville».

Un appel au gouvernement

D’autre part, l’opposition à l’hôtel de ville de Québec estime que le projet de Réseau structurant ne respecte pas les exigences de la Directive (gouvernementale) sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. Québec 21 a répété que le dossier d’opportunité de la municipalité ne contient pas d’étude de besoins et qu’on n’a pas cherché à déterminer et à évaluer les autres options de transport possibles à long terme.

«Je demande au ministre des Transports, François Bonnardel, et au président du Conseil du trésor, Christian Dubé, de nous confirmer qu’il n’y aura aucun passe-droit pour le projet de tramway et qu’il sera soumis dans son entièreté aux exigences de la Directive», a tonné Jean-François Gosselin.