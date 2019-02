Téo Techno ferme aussi ses portes

« On m’a dit qu’ils ont été mis à pied vendredi », a confirmé au Journal Benoît Gingues de Richter, qui pilote le dossier de la compagnie sous la protection de ses créanciers à la demande de la Banque Nationale.

À peine trois jours après que ses quelque 450 chauffeurs eurent été congédiés, ses travailleurs technos ont subi le même sort vendredi dernier. Ce sont des employés de Taxelco sous le choc qui nous ont fait part de la nouvelle. Aucun n’a cependant voulu réagir publiquement. Il n’a pas non plus été possible de parler à la direction de l’entreprise.