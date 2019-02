Un 2e album solo dansant signé Antoine Lachance

Candidat de l'équipe d'Alex Nevsky à «La Voix» l'an dernier, Antoine Lachance est prêt à présenter au public son nouvel album solo, un opus éponyme qui sera disponible vendredi.

Pour ce second effort qui sera lancé mardi soir au Ministère, à Montréal, l'artiste a décidé de s'éloigner de son côté sombre dévoilé dans «Cimetière d'avions» en 2016. Les textes de ses 13 plus récentes chansons ont pris vie grâce à des sonorités chaudes et des rythmes dansants.

En studio, il a d'ailleurs fait appel à la batterie hawaïenne, à des synthétiseurs «vintage» et au saxophone pour égayer son univers, comme le temps de l'extrait «Rien sans toi».

Malgré la musique plus légère, les sujets d'Antoine Lachance demeurent sérieux, qu'on pense à la toxicité de certaines relations amoureuses qu'il aborde avec la pièce «Le creux de ta vague».

«La bipolarité amoureuse est un voyage en montagnes russes où les ascensions ne valent pas les descentes», détaille-t-il dans un communiqué.

Il a aussi inclus «Le courage du vaincu», une œuvre composée à partir d'un texte écrit après le suicide d'un de ses cousins.

Le lauréat du concours «Ma première Place des Arts» en 2016 a une poignée de dates à son horaire qu'il est possible de consulter sur Facebook.com/Antoinelachancemusique.