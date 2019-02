Un bel espoir arrive à Montréal

L’Impact a annoncé mardi avoir fait l’acquisition du jeune défenseur franco-canadien Zachary Brault-Guillard, prêté par l’Olympique Lyonnais pour l’ensemble de la saison 2019.

Âgé de 20 ans, l’arrière latéral droit était capitaine depuis l’été dernier de l’équipe réserve lyonnaise qui évolue en Championnat 2, la quatrième division française, dans laquelle évoluent de nombreuses équipes réserves des clubs de Ligue 1.

Originaire d’Haïti et adopté par un Québécois et une Française, le jeune homme a quitté le Québec à l’âge de sept ans pour aller vivre en France et il reviendra dans la province pour la première fois depuis.

« C’est un peu un renouveau, puisque j’ai quitté le Québec quand j’étais très jeune, c’est en totale découverte que j’arrive à Montréal », a-t-il confié au bout du fil mardi.

Belles qualités

Brault-Guillard devrait se plaire en MLS, puisque malgré son petit gabarit de 5 pi 7 po et 145 livres, il se présente comme un joueur qui ne déteste pas le jeu physique.

« Il n’est pas très grand, il a la même carrure que moi, mais il est très costaud dans les duels », a analysé Samuel Piette qui l’a côtoyé à quelques reprises, puisque Brault-Guillard défend les couleurs du Canada sur la scène internationale et a donc été coéquipier avec le milieu de terrain du Bleu-blanc-noir par le passé.

« Je suis très athlétique, je suis capable de répliquer beaucoup de fois les efforts, je suis très dur sur l’homme, c’est très dur de me passer et de récupérer le ballon à la fin, assure le principal intéressé. J’aime aussi aller vers l’avant et accompagner l’équipe, je suis assez polyvalent. »