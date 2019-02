Un EP pour une ex de La Voix junior

Deux années après son passage à La Voix Junior, Mathilde Robitaille devient une des premières candidates à présenter du matériel original. La chanteuse de 15 ans dévoilera sa nouvelle identité artistique, MaestaR, sur un EP qui sera lancé ce printemps.

Nouveau nom, nouveau son. À 15 ans, Mathilde Robitaille s’affranchit de son passé en devenant MaestaR. Celle qui a également participé à The Voice Kids, en France, souhaite différencier la candidate de la chanteuse en adoptant un nom d’artiste.

« J’ai vraiment eu du fun à faire La Voix Junior et The Voice Kids. Ç’a été les deux plus belles expériences de ma vie. Mais maintenant, j’ai envie de montrer qui je suis réellement, avec mes compositions à moi », raconte l’adolescente en entretien au Journal.

En plus de la présenter aux publics montréalais et français, les deux populaires émissions auront servi à valider son désir de poursuivre une carrière de chanteuse. Jadis indécise quant à la trajectoire qu’elle voulait donner à son parcours professionnel, Mathilde Robitaille est désormais catégorique.

« J’ai toujours voulu faire quelque chose d’artistique, comme réalisatrice ou scénariste. Mais maintenant, je veux être une chanteuse. Je veux faire ça toute ma vie », insiste l’adolescente qui habite dans les Laurentides.

Dans son univers

Ainsi, la jeune chanteuse dévoilait la semaine dernière un tout premier pan de son univers avec la chanson Mon monde imaginaire. De facture pop et électronique, cette nouvelle offrande signée MaestaR se veut en quelque sorte une ode à l’individualité.

« J’ai l’impression que certaines personnes sont dérangées par ceux qui sont créatifs ou différents, surtout à mon âge. Elles préféreraient que tout le monde soit conforme. Mais à l’adolescence, on cherche beaucoup qui on est et je crois que c’est important de suivre ce que notre cœur nous dit, même si on n’est pas comme les autres », explique-t-elle.

La vidéo accompagnant cette pièce, lancée également la semaine dernière, n’a quant à elle mis que quelques jours à dépasser le cap des 1000 vues sur YouTube. Un nombre que Mathilde Robitaille choisit d’interpréter comme une bonne augure, rêvant déjà d’une carrière des deux côtés de l’Atlantique.

« Je ne m’attendais pas à ce que le nombre de vues monte aussi rapidement. J’ai vraiment été surprise. Mon plus grand rêve est d’être aussi connue en France. Et je crois que d’avoir fait The Voice Kids là-bas peut m’ouvrir des portes », avance-t-elle.

Prochaine étape pour réaliser son rêve : la sortie de son premier EP, dont la date de lancement sera annoncée prochainement. Au fil de sept chansons, dont elle cosigne paroles et musique, la jeune chanteuse abordera des thèmes plus frivoles, tels que l’amour et l’adolescence, mais également d’autres sujets plus sombres ou sérieux avec des textes sur l’environnement et la mort.