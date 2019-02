Un projet d'entente en élaboration pour mettre fin au conflit de travail chez ABI

Le ministère élabore actuellement un projet d'entente qu'il pourrait éventuellement soumettre aux travailleurs syndiqués et à la direction de l'Aluminerie de Bécancour (ABI) pour mettre fin au conflit de travail qui s'éternise depuis plus d'un an, a appris TVA Nouvelles.

Les fonctionnaires affectés à l'élaboration de ce projet d'entente ont pour mandat de respecter les revendications et les positions de chacune des parties. Ce projet leur sera par la suite soumis pour acceptation ou rejet.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a refusé de commenter le dossier pour le moment.

En novembre dernier, le ministre Boulet avait laissé planer qu'il pourrait déposer une hypothèse de règlement en cas d'échec du processus de médiation tenu sous la gouverne de l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. Il avait par la suite décidé de placer cette option en réserve.

Selon nos sources, Québec entend pour le moment laisser le syndicat et les dirigeants d'ABI négocier sans ingérence, eux qui ont renoué le contact la semaine dernière. Les discussions vont d'ailleurs se poursuivre dans les prochains jours.

Une source a confié à TVA nouvelle que des «progrès» ont été observés dans la relation entre les deux parties.

Le député caquiste de Nicolet-Bécancour est favorable au dépôt d'une hypothèse de règlement si la relance des discussions devait échouer. «Je pense qu'on n'aura pas le choix. «Ce qu'on sait, c'est que les parties se sont rencontrées la semaine passée. Elles ont décidé de se revoir de nouveau. Pour moi, c'est bon signe», a évalué Donald Martel.

Ce dernier estime qu'il est présentement «prématuré» de parler d'une hypothèse de règlement. Toutefois, advenant un nouvel échec des négociations, «je pense qu'on n'aura pas le choix [d'en arriver là]», a laissé tomber le député.

- D'après les informations de Louis Cloutier, TVA Nouvelles