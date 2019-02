Un tabloïd anglais critique la «vilaine peau» de Kim Kardashian et cette dernière répond

Kim Kardashian fait souvent l'objet de nombreuses critiques et cette fois, c'est son apparence physique, plus précisément sa peau, qui est au cœur est ragote.

Dans une photo prise par des paparazzi, on peut voir que la texture de la peau de Kim Kardashian est un peu inégale. Le tabloïd anglais Daily Mail a repris la photo pour en rédiger un article mettant de l'avant les problèmes de peau de la maman de trois enfants (bientôt quatre).

Make-up mogul Kim Kardashian suffers bad skin day ahead of Master Class beauty seminar https://t.co/wrRgWFSDHG — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 5 février 2019

«La magnat du maquillage Kim Kardashian a une vilaine peau juste un jour avant le début du séminaire beauté Master Class», pouvait-on lire en guise de description. On pouvait aussi lire «Ce n'est pas surprenant que la propriétaire de KKW Beauty souffre parfois d'acné avec la quantité de fond de teint et cache-cernes qu'elle porte tous les jours.»

Si Kim K. reste habituellement muette à propos des grands-titres qui la concerne, elle a cette fois décidé de répondre au tabloïd et d'expliquer pourquoi elle avait une «vilaine peau».

It’s psoriasis all over my face. 😢 https://t.co/E94lI7mfDG — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 5 février 2019

«C’est du psoriasis partout sur mon visage», indique la star de télé-réalité en repartageant l’article du Daily Mail. Elle a accompagné son message d'un emoji triste.

Kim Kardashian avait dévoilé qu’elle souffrait de psoriasis dans son émission Keeping Up with the Kardashians. Elle avait aussi tweeté un appel à l’aide en décembre dernier afin de trouver une solution à ses crises de psoriasis et avait demandé quels médicaments pourraient lui être bénéfiques.