Une annonce du Super Bowl mettant en vedette des candidats d'Occupation double provoque un malaise

Pas de doute, le 53e Super Bowl semble s’être déroulé sous le signe du malaise. Après un match qui n’a laissé personne au bout de son siège et un spectacle de la mi-temps peu reluisant, les téléspectateurs ont eu droit à une publicité «malaisante» mettant en vedette trois candidats d’Occupation double.

En effet, Pézie, Olivier et Sansdrick ont été embauchés pour une publicité de sauce piquante. Si la sauce Firebarn est bonne, on ne peut pas dire la même chose du jeu d’acteur des trois ex-candidats d’OD qui semblent plus ou moins à l’aise dans leurs rôles respectifs.

L’intrigue se déroule comme suit: Pézie et Olivier écoutent le Super Bowl en amoureux. Pézie annonce qu’elle a invité Sansdrick (son meilleur ami et son ex) et Olivier est moyennement à l’aise. Une fois le trio formant un triangle assis dans le sofa, Olivier annonce qu’il a aussi invité quelqu’un : un chien avec une perruque (on soupçonne qu'on fait référence à Joanie d'OD). Les amis se réunissent ensuite autour d’une seule assiette de boulettes de viande bien arrosée de sauce piquante. Fin.

On vous laisse savourer la publicité qui a été visionnée quelques dizaines de milliers de fois.