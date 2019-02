Voici où vous devriez voyager cette année selon votre signe chinois

C’est cette semaine, plus précisément ce mardi 5 février 2019, que l'on célèbre le Nouvel An chinois et que débute officiellement l’année du Cochon.

Pour souligner l’événement, Lonely Planet (LP) a publié une liste de destinations à visiter en selon notre signe astrologique chinois.

Vous vous demandiez justement où aller? Voici un petit résumé des suggestions «astrales» des fameux guides de voyage:

COCHON

L’IRLANDE

En tant que Cochon, vous êtes une personne curieuse, facile à vivre et sur qui on peut compter. C’est pourquoi, selon LP, vous devriez vous rendre en Irlande, où vous êtes assuré de passer du bon temps dans de superbes paysages et, surtout, de recevoir un accueil chaleureux où que vous alliez.

CHIEN

LE COLORADO

Chers Chiens, vous êtes loyaux, aimables et adorables. Vous n’aimez pas la solitude ni les choses compliquées. Un voyage de plein air dans les sublimes montagnes du Colorado, dans un petit chalet, avec votre gang, est la recommandation ultime de LP.

COQ

LA NAMIBIE

Braves et (parfois trop) confiants, les Coqs sont totalement prêts pour un voyage d’aventure. Un road trip en Namibie, dans le sud-ouest de l’Afrique, est donc LA chose à planifier, selon LP. Nuits sous les étoiles, safaris animaliers et escalade de dunes seront à votre programme cette année.

SINGE

LA FLORIDE

Les Singes, vous êtes les funky du zodiac chinois. LP vous décrit comme un peu malicieux, mais surtout comme joueurs et curieux. C’est pourquoi on vous envoie vous amuser dans les parcs d’attractions, les parcs naturels, les plages, les vagues et les night clubs de la Floride. Profitez-en.

CHÈVRE

LA NOUVELLE-ZÉLANDE

Chèvres de l’univers, en plus d’être des créatures intelligentes et pleines de style (c’est LP qui le dit), vous aimez vos semblables et adorez la nature. Vous devriez aller découvrir les paysages magnifiques de la Nouvelle-Zélande, rencontrer les chaleureux Kiwis... et saluer vos «cousins» les moutons (il y en a 30 millions au pays).

CHEVAL

NOVI SAD, EN SERBIE

Vous êtes surpris par votre destination 2019, Chevaux? Lonely Planet croit que votre sociabilité, votre côté chaleureux ET votre «wild side» seront comblés dans cette ville européenne cool, méconnue et un peu décalée où se déroule le plus grand festival de Serbie: le Exit Festival. Faites vos recherches...

SERPENT

LE SÉNÉGAL

Serpents, LP vous décrit comme intuitifs, brillants et plutôt énigmatiques, avec un fort côté artistique et une grande curiosité. Le Sénégal vous offrira des choses fascinantes: un mélange d’histoire, de nature isolée, de plages désertes et de marchés hyper animés, ainsi qu’une capitale créative et de plus en plus trendy, Dakar.

DRAGON

ZHANGJIAJIE, EN CHINE

Vous êtes LA créature mythique du zodiac chinois, c’est pourquoi LP vous envoie directement au coeur de la Chine. En tant que Dragon, vous êtes courageux, fort, idéaliste et vous êtes aussi un leader qui a besoin de bouger. Dans la province de Hunan, au coeur des montagnes légendaires de Zhāngjiājiè, vous serez dans votre élément.

LIÈVRE

L'IRAN

Sens de l’humour et du détail, patience, compassion et sens artistique sont des caractéristiques qui vous définissent, les Lièvres. Selon LP, vous devriez vous tourner vers l’Iran pour votre prochain voyage, un pays à la remarquable hospitalité et aux nombreuses merveilles architecturales et naturelles.

TIGRE

LA GUYANE

Passionnés, aventuriers, amateurs de sensations fortes... Vous, les Tigres, vous voulez de l’action. LP vous envoie donc dans le plus petit et le plus méconnu des pays d’Amérique latine: la Guyane. L’Amazonie vous y attend, avec sa jungle, ses cascades et ses imprévus. Vous adorerez.

BUFFLE

LE SENTIER DES APPALACHES, AUX ÉTATS-UNIS

Un sentier de randonnée qui fait 3500 km, qui traverse 14 États américains et qui se parcourt en six mois, ce n’est pas pour tout le monde. Mais, selon LP, c’est un voyage idéal pour vous, les Buffles, puisque vous êtes de nature contemplative et déterminée et que vous savez prendre votre temps.

RAT

LIMA, AU PÉROU

En tant que Rat, vous aimez la diversité. Vous êtes rusé, vif, actif et curieux, et vous avez un petit côté «oiseau de nuit». À Lima, nous assure LP, vous serez totalement comblés, surtout si vous choisissez le quartier Barranco avec ses restos de ceviche, ses murales, ses bars branchés, ses galeries d’art et ses places colorées.

