CLOUTIER, Olivette Gilbert



À l'Hôpital Saint-Georges, le 30 janvier 2019, à l'âge de 95 ans et 3 mois, est décédée dame Olivette Gilbert, épouse de feu Elphège (Bobby) Cloutier. Elle demeurait à Vallée-Jonction.La famille recevra les condoléances au funérarium de lajeudi le 7 février de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: feu Pierre, Carole (Rocky Lessard), Rock (Marie Cliche) et Julie (Marc Savard); ses petits-enfants: Jean-Pierre et Étienne Lessard, Louis (Carolann Boudreault), Constance (Jean-François Bourque) et Andrée Rancourt, Émilie Cloutier; ses arrière-petits-enfants: Eli Rancourt et Mathilde Bourque. Elle était la sœur d'Annette (feu Gérard Bisson), Ghislaine (feu Paul-Émile Lessard), feu Jean-Rock (Marguerite Giguère), feu Luc (Lise Paré), feu Gérard-Raymond (Rollande Giguère) et Lisette (Nicolas Gravel). Elle était la belle-sœur de feu Valérien (feu Fernande Poulin), feu Lorraine (feu Paul Giguère). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôpital Saint-Georges, de la Villa du Cap de Vallée-Jonction et de la Villa du Moulin de St-Joseph pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (Hôpital Saint-Georges): 1515, 17e rue, Saint-Georges, G5Y 4T8, www.fondationsantebe.com ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Vallée-Jonction).