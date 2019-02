PICHÉ, Madeleine



À l'Hôpital Régional de Portneuf, le 23 janvier 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Madeleine Piché, fille de feu monsieur François-Xavier Piché et de feu madame Jeanne Brunelle. Elle demeurait à St-Raymond et était native de St-Basile de Portneuf. Madame Piché laisse dans le deuil son fils François Thibault (Lyne Desrosiers); ses petits-enfants: Éric Thibault (Vicky Cusson), Vincent Thibault (Roxane Desjardins) et Ian Thibault; sa nièce et son neveu: Rita Piché (Orazio Colangelo) et Roger Piché; son frère feu François Piché (feu Fernande Papillon); le père de son fils Bernard Thibault (Ginette Lessard) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille exprime ses sincères remerciements au personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Régional de Portneuf (hôpital de St-Raymond) pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, à lade 9h30 à 11h45.et de là au crématorium. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Société canadienne du cancer, 1040,av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 www.cancer.ca. Les formulaires seront disponibles au salon funéraire.