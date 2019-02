BONNEAU, Paul André



À son domicile, le 2 février 2019, est décédé à l'âge de 88 ans, M. Paul André Bonneau, veuf de Mme Lucienne Choquette, qui demeurait à St-Hyacinthe. M. Bonneau laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Carole (Beauchesne) de Québec, feu Michel (Marjolaine Lauzon) de St-Marc-sur-Richelieu, feu Claudette (feu Jean-Paul Girard) et Jocelyne de St-Hyacinthe. Il laisse également ses six petits-enfants: Patrick (Geneviève), Edith (Frédéric), Marc Olivier (Audrey), Sara Maude (Stéphane), Philippe (Marie-Pier) et Alexandre; ses six arrière-petits- enfants: Emrick, Mathis, Clovis, Antoine, Vincent et Mali; ses deux sœurs: Marie-Claire et Lucille; sa belle-sœur Dorie Ange ainsi que tous ses neveux, nièces, autres parents et amis. M. Bonneau sera exposé le vendredi 8 février de 14h à 17h et de 19h à 22h à lasuivies de l'inhumation au cimetière Notre-Dame-du-Rosaire. Samedi, le salon ouvrira à 9h. Au lieu des fleurs, des dons à la Fondation de l'Hôpital Honoré-Mercier seraient appréciés.