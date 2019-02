7 avantages à passer de propriétaire à locataire

En collaboration avec

Vous y voilà. Vous songez à vendre votre propriété pour devenir locataire. Que ce soit parce que les enfants ont quitté le nid ou simplement parce qu’il est devenu trop grand, il est maintenant temps pour vous de passer à un autre chapitre de votre vie active.

La location d’un appartement peut être très intéressante. D’autant plus que des services de location d’appartement comme LOGISCO proposent une offre de logements à louer dans la région de Québec pour tous les goûts, tous les besoins et tous les budgets.

Il y a pour ainsi dire plusieurs avantages à opter pour la location d’un appartement. En voici quelques-uns qui portent à réfléchir et surtout à constater qu’il s’agit d’une avenue intéressante!

1. Des frais mensuels fixes

Argument évident, mais non négligeable : les coûts du loyer mensuel d’un appartement sont moindres que ceux d’une hypothèque. Qui plus est, mois après mois, le coût du loyer demeure le même, alors qu’un prêt hypothécaire fluctue au gré du changement du taux directeur.

Par ailleurs, certains loyers incluent des frais afférents comme le stationnement, le chauffage, l’éclairage, l’eau chaude et la climatisation. Il est alors beaucoup plus facile d’établir un budget pour les années à venir à partir d’un coût fixe.

2. Moins de dépenses annuelles

Il en va de même pour l’assurance habitation qui est beaucoup moins chère pour un appartement loué que pour un condo ou une demeure dont vous êtes propriétaire.

Quant à l’impôt foncier (taxes municipales) et aux taxes scolaires, ils sont généralement inclus par le propriétaire dans le coût du loyer. Or, au final, la responsabilité d’effectuer le paiement à temps auprès des institutions incombe aux propriétaires.

3. Au centre de l’action sans en payer le prix

Habiter un quartier central ou en vogue comporte des avantages de proximité et des commodités variées. On y trouve souvent une vaste offre commerciale, culturelle et gastronomique.

Mais tout cela a un prix, surtout lorsqu’on y possède une propriété. En optant pour un mode de vie locatif, il est possible d’habiter au centre de l’action tout en conservant un loyer raisonnable – de quoi profiter encore plus des charmes du quartier.

4. Les responsabilités qui incombent à autrui

En privilégiant l’avenue d’une location au profit de rénovations d’une maison, il est possible de bénéficier de matériaux nobles et luxueux sans devoir en débourser le coût initial.

Quant à l’entretien du terrain en toutes saisons, la négociation des contrats de neige et de pelouse, les réparations mineures de la maison, la planification de la réfection du toit, les rénovations majeures de la propriété : la liste est longue et essoufflante... mais n’est plus vôtre si vous devenez locataire.

Et cela, c’est sans parler des factures salées qui n’arriveront plus dans votre boîte aux lettres!

5. Un petit surplus pour de grands moments

La location permet de nombreuses économies. D’abord, celles en temps sauvé à ne plus entretenir la maison, puis celles en argent qui n’est plus consacré à l’entretien et à la rénovation de la propriété.

Avec ce temps et cet argent, profitez-en pour vous consacrer à une activité qui vous plaît, découvrir un nouveau loisir ou qui sait, partir en voyage!

6. L’occasion d’y voir clair

Généralement, le passage d’une maison à un appartement commande de se départir de quelques biens. Or, la plupart des gens l’ayant vécu s’accordent à dire qu’il s’agit d’une belle occasion pour faire le tri parmi toutes les choses accumulées au fil des années (et qui franchement, ne font que prendre la poussière).

7. Plus de flexibilité

Vous souhaitez passer quelques mois au chaud ou vous lancer dans une expédition à l’étranger?

En optant pour un appartement loué, vous pourrez le faire en toute discrétion et sans tracas. Ainsi, nul besoin de demander qu’on cueille votre courrier ou qu’on déneige votre allée.

Qui plus est, cela contribue à partir l’esprit en paix, sachant que la sécurité de votre logement est en quelque sorte assurée.

Finalement, si l’envie de changement vous prend à nouveau, il suffit de ne pas renouveler le bail l’année suivante, beaucoup plus facile que d’avoir à vendre la maison ou le condo, qui comme on le sait, exige beaucoup d’énergie et de temps!

C’est à n’en pas douter, louer un appartement comporte plusieurs avantages considérables comparativement à l’entretien et aux obligations d’être propriétaire.

C'est à n'en pas douter, louer un appartement comporte plusieurs avantages considérables comparativement à l'entretien et aux obligations d'être propriétaire.