LAFOREST, Gilberte Bélanger

Au CHSLD de Rivière-Bleue, le 30 janvier 2019, est décédée à l'âge de 84 ans Mme Gilberte Bélanger, épouse de feu M. Vianney Laforest; fille de feu Mme Anne-Marie Gagnon et de feu M. Albert Bélanger. Elle demeurait à Saint-Marc-du-Lac-Long, Témiscouata. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à l'église de Saint-Marc-du-Lac-Long,de 13 h à 14 h.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur, Rose-Blanche Ouellet (feu Roger Bélanger) et leurs enfants : Louise (Paul Bourque), Robert. Elle était la belle-sœur de : feu Magella (Micheline Paradis), Yvon (Claudette Laplante), feu Marcel (Marielle Généreux), Berthier (Lucie Bouthillier), Raymond-Marie (Madeleine Théberge). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son amie, Claudette Plante pour son soutien indéfectible et sa présence auprès de Gilberte. Des remerciements sont également adressés au personnel du Domaine Belle-Vie de Saint-Marc-du-Lac-Long, du Manoir de l'Érable Argenté de Témiscouata-sur-le-Lac et du CHSLD de Rivière-Bleue pour les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à Ligne de Vie du Témiscouata inc., 774, rue Villeneuve, Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1E0.