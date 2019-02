PELLETIER, Jacques



À son domicile, le 30 janvier 2019, est décédé à l'âge de 62 ans, M. Jacques Pelletier, époux de Mme Linda Proulx, fils de feu M. Clément Pelletier et de feu Mme Thérèse Bérubé. Il demeurait à Shawinigan (secteur Grand-Mère). La famille accueillera parents et ami(e)s à laHeures d'accueil: vendredi, jour des funérailles, à partir de 10h.L'a précédé son frère Gaétan. Outre son épouse Linda Proulx, il laisse dans le deuil ses enfants: Amélie (Charles-Claude Gagnon) et Josiane (Benoit Bourget); ses petits-enfants : Sofia, Juliette et Adrianne; ses frères et sœurs : Jocelyn (Carole Pelletier), Gilles (Céline St-Pierre), Béatrice (Cyrille Castonguay), Mario (feu Sonia Costa), Céline (Gaétan Grondin), Gaston (Julie Bourgelas) et Martin (Renée Gagnon) ; sa belle-maman Jeannette Vallée; son filleul Sébastien; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents, ami(e)s et collègues de travail. Toute marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Maison Aline Chrétien de Shawinigan (Corporation des Trois Colombes).