VERMETTE, Normand



À l'Hôpital St-Sacrement, Québec, le 3 février 2019, à l'âge de 81 ans 6 mois, est décédé monsieur Normand Vermette, fils de feu dame Lucie-Anna Beaudoin et de feu monsieur Abel Vermette. Né à St- Grégoire de Montmorency, le 9 juillet 1937, il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 15h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Grégoire au printemps 2019. Monsieur Vermette laisse dans le deuil ses fils: Alain, Sylvain (Mélanie Galibois), Daniel (Josée Fortin), Pascal (Sylvie Chalifour); la mère de ses enfants Mme Berthe Deschenes; ses petits-enfants: Emmy-Maude, Thomas, Cédric, Olivier, Marie-Soleil, Jacob, Antoine et Léo; sa sœur, ses frères et belles-sœurs: Claudette (feu Gaston Larochelle), Grégoire (feu Francine Guèvremont, Madeleine Renaud), Richard (Suzanne Girard), Claude, Madeleine St-Pierre (feu André) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Normand était également le père de feu Yves Vermette et le frère de feu Herman, feu Jean- Pierre. La famille remercie madame Lucie Déry qui a accompagné Normand pendant plus de 25 ans et tout le personnel du 9e étage de la résidence Notre-Dame de Lourdes et de l'Hôpital St-Sacrement pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec. Tél. : 1-888-473-4636 Site : www.fmcoeur.qc.ca Les Funérailles sont sous la direction de :