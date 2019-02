Affrontement contre les Jets : le CH devra composer avec Dustin Byfuglien

Les joueurs du Canadien de Montréal devront garder la tête haute jeudi contre les Jets de Winnipeg, puisque l’imposant défenseur Dustin Byfuglien effectuera un retour au jeu.

L’entraineur-chef des Jets, Paul Maurice, a confirmé que l’Américain sera de la partie au Centre Bell, après avoir raté les 15 dernières rencontres des siens à la suite d’une blessure au bas du corps, selon le quotidien «Winnipeg Free Press». Le défenseur droitier a récolté quatre buts et 29 points en 32 matchs cette saison.

Par contre, les Jets pourraient être privés d’un autre arrière contre le CH, jeudi. Josh Morrissey n’a pas terminé la dernière joute des siens, mardi soir, contre les Sharks de San Jose. Il avait quitté l’affrontement après avoir bloqué un tir.

«Il sera peut-être dans la formation, a dit Paul Maurice mercredi, selon le "Winnipeg Free Press". Il se sentait mieux aujourd’hui. Il participera à l’entrainement du matin et s’il se sent assez fort, il jouera. Sinon, on attendra la rencontre à Ottawa [samedi].»

Winnipeg est la seule équipe de la Ligue nationale que le Bleu-Blanc-Rouge n’a pas encore affrontée cette saison.