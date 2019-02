L'ex-adjoint au DG du Canadien André Boudrias est décédé

L’ancien hockeyeur et ex-adjoint au directeur général des Canadiens de Montréal André Boudrias, à qui on doit la sélection de Patrick Roy en 1984, est décédé à l’âge de 75 ans au cours des dernières heures.

La nouvelle a été confirmée, mercredi, à l’Agence QMI. L’homme serait mort à la suite d’un arrêt cardiaque survenu durant un séjour de ski dans l’Ouest canadien.

Le Montréalais a disputé 662 matchs du calendrier régulier de la Ligue nationale de hockey (LNH), amassant 151 buts et 340 mentions d’aide pour 491 points. Entre les saisons 1963-1964 et 1975-1976, il a porté les couleurs du Canadien, des North Stars du Minnesota, des Blackhawks de Chicago, des Blues de St. Louis et des Canucks de Vancouver. D’ailleurs, c’est avec les Canucks que Boudrias s’est distingué, car il a totalisé 388 points en 458 sorties avec cette formation.

Après son séjour dans la LNH, l’attaquant a passé deux ans chez les Nordiques de Québec, à l’époque où ils faisaient partie de la défunte Association mondiale. Il a aidé la formation fleurdelisée à remporter la coupe Avco en 1977, récoltant 15 points en 17 matchs éliminatoires.

Adjoint de premier plan

Au terme de sa carrière de joueur, Boudrias a occupé un poste d’assistant à l’entraîneur chez les Nordiques lorsqu’ils ont effectué leurs débuts dans la LNH en 1979.

Puis, il est revenu dans le giron du Bleu-Blanc-Rouge, le 13 juin 1983, pour agir comme adjoint au DG Serge Savard durant 12 ans. Ayant aussi assumé la fonction de directeur du recrutement, il a contribué à sa façon aux conquêtes de la coupe Stanley de 1986 et 1993. Comme responsable du repêchage, il a notamment permis au Tricolore de sélectionner Patrick Roy et Stéphane Richer en 1984.

Congédié par le Canadien au même moment que Savard, le 17 octobre 1995, Boudrias s’est ensuite joint aux Devils du New Jersey. Le Québécois a travaillé au sein de l’équipe du directeur général Lou Lamoriello, avec qui il a savouré deux autres titres de la coupe Stanley (2000 et 2003).