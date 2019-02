Aurais-je perdu tout ce temps pour rien?

Je suis en couple depuis une trentaine d’années. Au début de notre relation, j’ai vite réalisé que mon conjoint ne savait pas grand-chose d’une relation sexuelle. Ce n’est ni un tendre ni un romantique, je le conçois, mais là est le problème depuis toujours.

Je suis une femme, comme la majorité des femmes d’ailleurs, qui n’atteint que l’orgasme clitoridien. Au tout début, et ce jusqu’à il y a 6 ou 7 ans, il m’oubliait souvent dans cette relation. Nous avons donc décidé de « commencer » toute relation par moi. Depuis ce tournant amorcé, ça fonctionne mieux.

Mais le problème n’est pas là. Le problème qui a toujours été, c’est sa façon de caresser afin que j’atteigne l’orgasme. Trop vite. Trop lent. Se déplace constamment lors de ses caresses. Il a toujours le bras, la main ou tout le corps appuyé sur moi, ce qui fait que je ressens un malaise, une sorte d’inconfort agaçant qui fait que je ne peux me concentrer.

Trop souvent d’ailleurs il n’est pas SUR le clitoris et je suis obligée de déplacer moi-même mon corps pour que son doigt tombe SUR le clitoris. Tout cela est très perturbant. J’ai même tenté, à sa demande, de ne rien dire et de juste me laisser aller, mais comme je ne suis pas une fille capable de faire semblant, ça ne marche pas.

Et entre vous et moi, à force de caresser toujours au même endroit, ça finit par être irrité et je refuse de continuer. J’ai proposé de consulter en sexologie, mais il a refusé sous prétexte qu’il parviendrait à me faire jouir sans ça. J’ai eu beau lui dire et lui redire quoi faire, lui faire lire des livres sur le sexe pour qu’il apprenne comment s’y prendre, l’inciter à regarder des émissions sur la chose, rien ne change depuis 30 ans.

Finalement il y a deux semaines il a capitulé en affirmant que c’était tellement long de me faire jouir qu’il n’a plus trop le goût de faire l’amour. Même si moi j’appelle pas ça « faire l’amour ». Avant on faisait l’amour une à deux fois par mois et là c’est fini. Il ne veut plus prendre ce temps-là pour moi.

J’ai passé toutes ces années à lui enseigner, et comme rien n’est jamais rentré dans sa tête, aujourd’hui, c’est moi qui suis privée. Même si je me suis toujours appliquée comme professeure, que j’ai été celle qui a souvent été oubliée. Malgré ma grande patience, je me retrouve à 0, pénalisée à 100 %. Que faire ???

Anonyme

Je pense que tant que vous ne ferez pas entrer une personne neutre comme un ou une sexologue dans le portrait de votre vie à deux, toute amélioration sur le plan sexuel ne pourra se produire puisque vous êtes devenus des opposants dans un duel plutôt que des amoureux dans un geste de rapprochement. 30 ans sans parvenir à une entente satisfaisante pour les deux, ça use l’équipe au complet.