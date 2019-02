Avant-Scène au FEQ 2019: jusqu’à 250$ plus cher

Le Festival d’été a choisi de refiler une partie de l’augmentation de ses coûts de production à ses clients des zones Avant-Scène. Certains devront absorber des hausses allant jusqu’à 250 $.

Les prix des cartes Multiple (une carte par soir) dans les zones Or et Argent ont bondi respectivement de 29,5 % (745 $ à 995 $) et 33,7 % (415 $ à 555 $), ont appris les clients du FEQ dans un courriel expédié mardi pour les inviter à renouveler leurs cartes pour l’édition 2019, qui aura lieu du 4 au 14 juillet.

La hausse pour les cartes Unique (une seule carte pour les 11 soirs) est moins sévère : de 630 $ à 682 $ dans la zone Or, de 365 $ à 395 $ dans la zone Argent.

« Ces augmentations sont une conséquence directe de la hausse des coûts de production et de l’explosion des cachets versés aux artistes. On en parle depuis longtemps, mais la pression est beaucoup plus forte cette année », a indiqué la directrice des communications du FEQ, Samantha McKinley.

La hausse des prix des laissez-passer réguliers suivra la même courbe que les années précédentes. Elle sera de l’ordre de 5 %, a assuré Mme McKinley. Les prix passeront donc de 95 $ (prévente Desjardins), 100 $ (jusqu’au 5 juin) et 110 $ (après le 5 juin), en 2018, à 100 $, 105 $ et 115 $.