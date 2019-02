Bombardier vend des CRJ900 à Chorus Aviation

MONTRÉAL | Bombardier et Chorus Aviation ont annoncé mercredi avoir signé une entente d’achat ferme selon laquelle Chorus acquiert neuf biréacteurs régionaux CRJ900 qui seront exploités par Jazz Aviation, une filiale de Chorus Aviation.

La commande est évaluée à 437 millions $ US.

Sous la bannière Air Canada Express, Jazz exploitera ces biréacteurs commerciaux de 76 places dans une configuration à deux classes.

«Nous sommes ravis que Chorus et Jazz aient choisi des produits Bombardier pour assurer la croissance et le renouvellement de leur flotte. Ce choix réaffirme leur confiance dans la valeur qu’offre la gamme CRJ Series aux compagnies aériennes», a déclaré Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux.

De son côté, le président et chef de la direction de Chorus, Joseph Randell, a expliqué que les nouveaux avions CRJ900 «offrent un coût unitaire d’exploitation qui figure parmi les plus bas de tous les avions régionaux, ce qui nous permet d’être plus compétitifs tout en répondant à la demande changeante du marché».