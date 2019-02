Chefferie du PLQ: la mauvaise presse plombe les espoirs de Barrette

L’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, affirme que la mauvaise presse à son sujet l’a convaincu de ne pas se lancer à la chefferie du Parti libéral du Québec.

«Aujourd’hui, ce serait très prétentieux de ma part de penser que j’aurais une chance d’obtenir le poste. J’ai une certaine lucidité et un niveau d’introspection suffisamment grand pour savoir qu’aujourd’hui ce n’est pas quelque chose que je permettrais d’envisager», a commenté le député de La Pinière, mercredi.

Un sondage Léger / Le Journal publié dimanche affirmait que seulement 4% des électeurs libéraux estiment que Gaétan Barrette ferait le meilleur chef pour le PLQ. Toutefois, aucun des noms soumis ne récolte des appuis importants. Dominique Anglade, qui ne cache pas ses ambitions de succéder à Philippe Couillard, arrivait en tête, mais avec seulement 12%.

«Faites le répertoire des titres élogieux qu’il y a eu à mon sujet dans les six derniers mois et mettez-vous dans ma peau. Vous allez probablement conclure que ce n’est pas pour moi une option réaliste, explique Gaétan Barrette. Et je ne m’engagerais certainement pas dans une campagne dans un rôle de figurant.»

Par prudence, l’ex-ministre de la Santé refuse faire une croix définitivement sur une éventuelle candidature, mais assure qu’il n’est pas en réflexion sur le sujet. «J’ai appris par expérience que ce n’était jamais une bonne idée de dire ‘‘non’’», souligne-t-il.

«Mais n’allez pas écrire ‘‘Barrette ne ferme pas la porte’’, je ne suis pas là du tout», précise-t-il toutefois.

Gaudreault toujours en piste

Photo d'archives, Simon Clark

De son côté, le député Sylvain Gaudreault envisage toujours de se porter candidat à la chefferie du Parti québécois, même si seulement 5% des Québécois affirment qu’il ferait le meilleur chef. Parmi les troupes péquistes, ses appuis chutent à 1%. Sa collègue Véronique Hivon, elle, trône en tête avec 32%.

«Je n’ai jamais eu tendance à commenter les sondages et ce n’est pas ça qui m’influence dans ma réflexion, a commenté mercredi le député de Jonquière. Ce qui m’influence dans ma réflexion, c’est : qu’est-ce que j’ai le goût de proposer aux Québécois, aux Québécoises, dans ma vie politique ? Qu’est-ce que j’ai le goût de faire avec les militants du Parti québécois pour que le Québec aille plus loin, notamment sur la question des changements climatiques ?»

Sylvain Gaudreault souligne d’ailleurs que le sondage survient longtemps avant le début de la course à la chefferie du PQ. «C’est un premier coup de sondes et les candidats ne sont pas annoncés», fait-il valoir.

Il pourrait s’écouler une année ou deux avant que le parti déclenche le processus, même si les aspirants peuvent déjà commencer à faire mousser leurs candidatures.

Hivon fait planer le doute

Photo d'archives, Simon Clark

Pour sa part, Véronique Hivon, a réagi sur Facebook dimanche aux résultats du sondage Léger / Le Journal. «À l’heure actuelle, ma réalité fait en sorte que je ne peux prendre cette décision à court terme», a-t-elle écrit, sans plus de précisions.

La députée de Joliette estime, de plus, que le PQ doit «penser aux ‘‘quoi’’ et au ‘‘comment’’ avant de se précipiter sur le choix du ‘‘qui’’».