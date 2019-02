Date limite des échanges dans la LNH : cinq équipes qui doivent bouger

Certaines équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) auraient tout intérêt à bouger d’ici la date limite des échanges pour assurer leur place au tournoi printanier ou pour maximiser leurs chances de se rendre loin en séries éliminatoires.

Voici cinq équipes qui pourraient être impliquées dans une transaction importante d’ici le 25 février.

Bruins de Boston

Engagés dans une lutte à finir avec le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto pour le deuxième rang de la section Atlantique, les Bruins pourraient être tentés d’acquérir un attaquant d’impact. En effet, la production offensive de la formation du Massachusetts repose en grande partie sur le premier trio, composé de Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Pastrnak.

Pour ajouter un peu de profondeur à l’attaque, les Bruins pourraient être intéressés par un joueur comme Jeff Carter (Kings de Los Angeles), Wayne Simmonds (Flyers de Philadelphie) ou Brayden Schenn (Blues de St. Louis). Frappée par les blessures plus tôt dans la saison, la troupe de Bruce Cassidy aurait aussi avantage à se donner un coussin supplémentaire en défense, puisque Zdeno Chara ne rajeunit pas.

Oilers d’Edmonton

Même s’ils connaissent une saison difficile, les Oilers ne sont qu’à trois points de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Association de l’Ouest. Pour augmenter ses chances d’y participer, la formation albertaine devrait mettre la main sur un attaquant pouvant aider Connor McDavid et Leon Draisaitl : à eux seuls, ils ont marqué 40 % des buts de l’équipe depuis le début de la saison.

Les Oilers pourraient donc être intéressés par des attaquants plus rapides que Milan Lucic, qui peine à avancer sur la patinoire. Devant le filet, des améliorations sont souhaitables, car Cam Talbot et Mikko Koskinen se font remarquer par leur manque de constance, au grand dam de partisans de plus en plus frustrés.

Avalanche du Colorado

Après un bon début de saison, l’Avalanche connaît des moments difficiles. Avec deux victoires seulement dans leurs 10 derniers matchs, le directeur général Joe Sakic aurait certainement intérêt à acquérir un joueur pouvant aider à stimuler l’attaque. Simmonds, Mats Zuccarello (Rangers), Ryan Dzingel (Sénateurs d’Ottawa), Micheal Ferland (Hurricanes de la Caroline), Derick Brassard (Panthers de la Floride) et Gustav Nyquist (Red Wings de Detroit) sont autant de joueurs qui pourraient intéresser l’Avalanche.

Maple Leafs de Toronto

Malgré leur attaque explosive et l’arrivée récente de Jake Muzzin, les Maple Leafs présentent des lacunes sur le plan défensif. L’acquisition d’un défenseur comme Duncan Keith (Blackhawks de Chicago) ou Jay Bouwmeester (Blues) pourrait aider les Leafs à renforcer leur ligne bleue.

Blue Jackets de Columbus

Les Blue Jackets devront se décider rapidement dans le dossier d’Artemi Panarin, qui deviendra joueur autonome à la fin de la saison. Puisque l’attaquant russe pourrait être tenté de tester le marché l’été prochain, ils auraient sans doute intérêt à l’utiliser comme monnaie d’échange pour acquérir des attaquants pouvant les aider à assurer leur place en séries. L’équipe se trouve d'ailleurs en position précaire au classement de l’Est.

Le nom de Brassard, un ancien Jacket, circule dans les rumeurs de transaction depuis quelques jours. Par ailleurs, la formation de l’Ohio se trouve dans une situation similaire avec Sergei Bobrovsky et elle risque d’être obligée de lui dénicher un successeur plus tôt que tard.